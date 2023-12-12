28 смартфонів Xiaomi працюють з помилками після оновлення MIUI

Ряд смартфонів Xiaomi після отримання останнього апдейту MIUI почали працювати з помилками. У цій статті ми розповімо у яких смартфонів які помилки виникають, та як їх можна виправити.
Зміст
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 12X
- Xiaomi 12T і Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 11 Lite 5G
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi Pad 5 (планшет)
- Redmi Note 12
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 11S, Poco M4 Pro і Poco M5
- Redmi Note 10
- Redmi Note 9S
- Redmi 10 5G
- Redmi 10C
- Poco F5 Pro
- Poco F4
- Poco F4 GT
- Poco F3 і Poco X4 GT
- Poco X5
- Poco X3 Pro і Poco M3 Pro
Xiaomi 13
Підвищена витрата батареї при використанні “Always on display”. Пов’язано це з більш високою частотою оновлення екрана, ніж потрібно.
Екран (навіть за наявності всіх роздільних здатностей) не завжди вмикається в момент отримання повідомлення. Виправляється видаленням оновлення (1.1.6.8 або вище) додатка “Повідомлення”.
Смартфон втрачає зв’язок із деякими мережами Wi-Fi (5 ГГц).
Xiaomi 13 Pro
Ідентичні проблеми з повідомленнями, як і в Xiaomi 13.
При використанні “Каруселі шпалер” перехід до екрана блокування може займати більше часу, ніж зазвичай. Рішення полягає у відключенні “Каруселі шпалер” або її повному видаленні.
Xiaomi 13T Pro
Не завжди працює функція “Підняти для пробудження”.
Xiaomi 12X
Після оновлення зникла можливість вибору браузера для відкриття посилання. Для вирішення потрібно призначити будь-який браузер як основний.
Xiaomi 12T і Xiaomi 12T Pro
Та сама помилка з повідомленнями, що і в Xiaomi 13. Рішення ідентичне.
Xiaomi 11 Lite 5G
Некоректна робота NFC під час використання сторонніх застосунків (Mir Pay, наприклад) і під’єднання до NFC міток.
Xiaomi 11T
Неправильна робота функції автояскравості і датчика наближення.
Автояскравість регулюється стрибкоподібно і з цим нічого не поробиш, а ось роботу датчика наближення можна поліпшити, шляхом калібрування гіроскопа.
Xiaomi 11T Pro
Зелені лінії на екрані. Спонтанні перезавантаження. Обриви зв’язку під час здійснення дзвінків у месенджерах.
Xiaomi Pad 5 (планшет)
Некоректна робота стилуса Xiaomi Pencil.
Redmi Note 12
Періодичні помилки при спробі завантажити фотографії в соц.мережі. Вирішується використанням веб-версій.
Redmi Note 11
Відключення від мереж Wi-Fi (5 ГГц), для яких вибрано “Автоматичне підключення”. Рідкісне перебування голосових викликів.
Redmi Note 11 Pro
Підвищена витрата батареї в режимі роботи з 5G мережами.
Redmi Note 11S, Poco M4 Pro і Poco M5
Сторонні теми оформлення змінюються стандартною. Для вирішення потрібно видалити оновлення додатка “Теми”.
Redmi Note 10
Повільне (або відсутнє) фокусування в стандартному застосунку камери. Вирішується встановленням стороннього додатка, наприклад такого.
Redmi Note 9S
Періодичні перезавантаження під час використання мобільного інтернету. Коли є можливість користуйтеся Wi-Fi. Виправлять у наступному оновленні.
Redmi 10 5G
Додатки, що вимагають трохи більше оперативної пам’яті (YouTube, VK, та інші) періодично перезапускаються.
Redmi 10C
Не працює NFC. При перемиканні на фронтальну камеру додаток закривається.
Poco F5 Pro
Додаток “Карти Google” періодично закривається і невірно визначає місце розташування.
Poco F4
Підвищені витрати батареї через часте перемикання між LTE і 3G. Рішення – вибрати один тип мереж у налаштуваннях (рекомендую 3G).
Poco F4 GT
Шкала сигналу повна, а мобільний інтернет відсутній. Вирішується перезавантаженням смартфона.
Poco F3 і Poco X4 GT
Проблема під час запуску “Poco Launcher” (після повернення з програми). Вирішується встановленням останньої версії, яка ще не вийшла в реліз.
Застосовані теми повертаються до стандартної. Вирішується видаленням оновлення додатка “Теми”.
Poco X5
Періодичні перезавантаження.
Poco X3 Pro і Poco M3 Pro
Підвищена витрата батареї при використанні LTE. Помилки підключення до Wi-Fi мереж і вимкнення деяких носимих гаджетів
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