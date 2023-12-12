28 смартфонів Xiaomi працюють з помилками після оновлення MIUI

Ряд смартфонів Xiaomi після отримання останнього апдейту MIUI почали працювати з помилками. У цій статті ми розповімо у яких смартфонів які помилки виникають, та як їх можна виправити.

Xiaomi 13

Підвищена витрата батареї при використанні “Always on display”. Пов’язано це з більш високою частотою оновлення екрана, ніж потрібно.

Екран (навіть за наявності всіх роздільних здатностей) не завжди вмикається в момент отримання повідомлення. Виправляється видаленням оновлення (1.1.6.8 або вище) додатка “Повідомлення”.

Смартфон втрачає зв’язок із деякими мережами Wi-Fi (5 ГГц).

Xiaomi 13 Pro

Ідентичні проблеми з повідомленнями, як і в Xiaomi 13.

При використанні “Каруселі шпалер” перехід до екрана блокування може займати більше часу, ніж зазвичай. Рішення полягає у відключенні “Каруселі шпалер” або її повному видаленні.

Xiaomi 13T Pro

Не завжди працює функція “Підняти для пробудження”.

Xiaomi 12X

Після оновлення зникла можливість вибору браузера для відкриття посилання. Для вирішення потрібно призначити будь-який браузер як основний.

Xiaomi 12T і Xiaomi 12T Pro

Та сама помилка з повідомленнями, що і в Xiaomi 13. Рішення ідентичне.

Xiaomi 11 Lite 5G

Некоректна робота NFC під час використання сторонніх застосунків (Mir Pay, наприклад) і під’єднання до NFC міток.

Xiaomi 11T

Неправильна робота функції автояскравості і датчика наближення.

Автояскравість регулюється стрибкоподібно і з цим нічого не поробиш, а ось роботу датчика наближення можна поліпшити, шляхом калібрування гіроскопа.

Xiaomi 11T Pro

Зелені лінії на екрані. Спонтанні перезавантаження. Обриви зв’язку під час здійснення дзвінків у месенджерах.

Xiaomi Pad 5 (планшет)

Некоректна робота стилуса Xiaomi Pencil.

Redmi Note 12

Періодичні помилки при спробі завантажити фотографії в соц.мережі. Вирішується використанням веб-версій.

Redmi Note 11

Відключення від мереж Wi-Fi (5 ГГц), для яких вибрано “Автоматичне підключення”. Рідкісне перебування голосових викликів.

Redmi Note 11 Pro

Підвищена витрата батареї в режимі роботи з 5G мережами.

Redmi Note 11S, Poco M4 Pro і Poco M5

Сторонні теми оформлення змінюються стандартною. Для вирішення потрібно видалити оновлення додатка “Теми”.

Redmi Note 10

Повільне (або відсутнє) фокусування в стандартному застосунку камери. Вирішується встановленням стороннього додатка, наприклад такого.

Redmi Note 9S

Періодичні перезавантаження під час використання мобільного інтернету. Коли є можливість користуйтеся Wi-Fi. Виправлять у наступному оновленні.

Redmi 10 5G

Додатки, що вимагають трохи більше оперативної пам’яті (YouTube, VK, та інші) періодично перезапускаються.

Redmi 10C

Не працює NFC. При перемиканні на фронтальну камеру додаток закривається.

Poco F5 Pro

Додаток “Карти Google” періодично закривається і невірно визначає місце розташування.

Poco F4

Підвищені витрати батареї через часте перемикання між LTE і 3G. Рішення – вибрати один тип мереж у налаштуваннях (рекомендую 3G).

Poco F4 GT

Шкала сигналу повна, а мобільний інтернет відсутній. Вирішується перезавантаженням смартфона.

Poco F3 і Poco X4 GT

Проблема під час запуску “Poco Launcher” (після повернення з програми). Вирішується встановленням останньої версії, яка ще не вийшла в реліз.

Застосовані теми повертаються до стандартної. Вирішується видаленням оновлення додатка “Теми”.

Poco X5

Періодичні перезавантаження.

Poco X3 Pro і Poco M3 Pro

Підвищена витрата батареї при використанні LTE. Помилки підключення до Wi-Fi мереж і вимкнення деяких носимих гаджетів