Як на Android смартфонах вимкнути автоматичне оновлення програм

Розробники регулярно оновлюють свої програми, але іноді апдейти приходять із критичними багами, що заважають нормальному функціонуванню софту. Через це багато користувачів воліють відключати автоматичне встановлення оновлень і ставити нові версії вручну. Про те, як це зробити на Android, йтиметься далі.





Через офіційний магазин

Вимкнути автоматичне встановлення оновлень можна прямо в Плей Маркеті. Це дуже зручний спосіб, яким ми рекомендуємо вам скористатися. Алгоритм дій наступний:

Запустіть Play Store. У правому верхньому куті знайдіть іконку вашого облікового запису і топніть по ній, щоб викликати меню. У ньому виберіть “Налаштування”. Тут потрібно знайти пункт «Параметри підключення», а в ньому відкрити «Автооновлення програм».

Перед вами з’явиться меню з трьома варіантами “Будь-яка мережа”, “Тільки через Wi-Fi” та “Вимкнути”. Зрозуміло, щоб вимкнути автоматичне оновлення програм, потрібно вибрати останній варіант.

Як оновлювати програми вручну

Після того, як ви відключите автоматичне завантаження апдейтів, вам доведеться ставити їх вручну. Для цього потрібно відкрити сторінку потрібної програми у Плей Маркеті та натиснути на клавішу «Оновити». Після цього залишається лише дочекатися кінця установки апдейту.