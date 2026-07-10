Чи потрібно міняти SIM-карту кожні кілька років: відповідь здивує багатьох

Багато людей користуються однією SIM-картою роками, переносять її з одного смартфона в інший і навіть не замислюються про заміну. Але чи справді стара SIM-карта може погіршувати зв’язок?

У SIM-карти немає «терміну придатності» у звичному сенсі. Це не батарея і не продукт, який обов’язково псується через кілька років. SIM-карта є електронним модулем із чипом та пам’яттю, і за нормальних умов вона може працювати дуже довго.

Її ресурс більше залежить не від віку, а від умов використання. Наприклад, карта швидше зношується, якщо її часто переставляють з одного телефону в інший, вона постійно працює в зоні поганого сигналу або телефон часто втрачає та знову знаходить мережу. Проте навіть у таких випадках SIM-карта зазвичай служить значно довше, ніж 2–3 роки.

Коли SIM-карту справді варто замінити

Профілактично міняти SIM-карту раз на кілька років не потрібно. Якщо зв’язок працює стабільно, телефон бачить мережу, мобільний інтернет не зникає, а карта підтримує сучасні стандарти зв’язку, причин для заміни немає.

Звернутися до оператора за новою SIM-картою варто лише у кількох випадках:

SIM-карту загубили або її вкрали разом із телефоном;

на карті є тріщини, сколи або пошкоджені контакти;

новий смартфон підтримує інший формат, наприклад nano-SIM;

SIM-карта дуже стара і не підтримує 4G або 5G;

телефон постійно втрачає мережу, а з іншою SIM-картою працює нормально;

з’являються повідомлення «SIM не виявлено» або «немає мережі».

Найпростіший спосіб перевірити проблему — вставити SIM-карту в інший смартфон. Якщо збої повторюються, причина може бути саме в карті. Якщо ж в іншому телефоні все працює нормально, варто перевірити сам пристрій або налаштування мережі.

Чи впливає стара SIM-карта на швидкість інтернету

Сам по собі вік SIM-карти не знижує швидкість мобільного інтернету. Вона залежить від покриття оператора, тарифу, завантаженості мережі та можливостей смартфона.

Але є винятки. Якщо SIM-карта настільки стара, що не підтримує LTE, смартфон не зможе повноцінно працювати в 4G-мережі. У такому разі інтернет справді буде повільнішим. Також проблеми можливі, якщо карта фізично зношена і телефон нестабільно реєструється в мережі.

Окремо варто пам’ятати про шахраїв. Абонентам іноді телефонують нібито «від оператора» і кажуть, що термін дії SIM-карти закінчується. Після цього просять продиктувати код із SMS. Робити цього не можна: так зловмисники можуть отримати доступ до особистого кабінету, eSIM або навіть банківських застосунків.

Отже, якщо SIM-карта працює стабільно, міняти її просто «бо минуло кілька років» не потрібно. Заміну варто робити лише тоді, коли є реальні технічні проблеми або стара карта не підтримує сучасні мережі.