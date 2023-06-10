Как продлить сроки службы стиральной машины: 5 практичных советов

Из множества бытовых приборов, стиральная машина является незаменимым помощником в нашей повседневной жизни. Но основываясь на наших наблюдениях, люди не всегда хорошо знают это, казалось бы, простое устройство и умеют правильно с ним обращаться? Мы поделимся советами, которые помогут вам максимально продлить срок службы вашей стиральной машины.

Ассортимент стиральных машин

Наши данные показывают, что люди все чаще предпочитают делать покупки онлайн. Изучив предложения магазинов, например https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/zaporozhye/stiralki.html, можно убедиться, что ассортимент действительной огромный.

Типы загрузки. Вертикальная и фронтальная загрузка предлагают разные варианты. Вертикальные машины удобны в бытовых условиях, а фронтальные обеспечивают большую емкость.

Технология инверторного двигателя: Некоторые современные стиральные машины оснащены инверторным двигателем, который обеспечивает более тихую работу и экономичное использование энергии. Эта технология также повышает надежность и долговечность работы машины.

Паровая функция. Некоторые стиральные машины обладают паровой функцией, которая позволяет более эффективно удалять пятна и освежать белье без использования химических отбеливателей. Паровая функция также может помочь в борьбе с аллергенами и бактериями.

Системы самодиагностики и управления. Обнаруживают и сообщают о проблемах, а мобильные приложения позволяют управлять стиркой удаленно.

Экологические и энергосберегающие функции. Включают режимы стирки с низким потреблением воды и энергии.

Как видите, сейчас доступны самые разные функции, но все они будут чуть ли не бесполезными, если не соблюдать некоторые рекомендации.

Как продлить сроки эксплуатации стиралки

Чтобы ваша стиральная машина служила дольше, соблюдайте следующие советы:

Регулярно чистите прокладку дверцы. Прокладка дверцы стиральной машины может скапливать грязь, пыль и остатки моющих средств. Регулярно протирайте ее влажной тряпкой, чтобы не допустить появление плесени. Очищайте отделение для моющего средства. Раз в несколько недель снимайте и очищайте отделение для моющего средства. Остатки моющего средства и кондиционера могут скапливаться и приводить к неприятному запаху. Используйте мягкую щетку и воду для удаления остатков. Очищайте фильтр стиральной машины. Некоторые модели стиральных машин имеют фильтр, который собирает волокна, пыль и другие мелкие частицы. Проверяйте и очищайте фильтр регулярно согласно инструкциям производителя. Проверяйте уровень и качество воды. Если у вас есть возможность, проверяйте уровень жесткости воды в вашем районе. Если вода слишком жесткая, можно рассмотреть использование специальных смягчающих фильтров или добавление смягчителя во время стирки. Это поможет предотвратить накопление накипи в стиральной машине и сохранит ее эффективность. Регулярно проводите “пустой” цикл стирки: Запускайте стиральную машину в пустом режиме с добавлением уксуса или специальных очистителей для стиральных машин. Это поможет удалить остатки моющих средств, предотвратить неприятные запахи и поддерживать работоспособность машины.

Как видите все достаточно просто. Такие несложные советы помогут продлить сроки использования стиралки в разы.