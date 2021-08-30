Чим ще цікавий Уран: дивна планета, що лежить на боці

Уран – Планета Сонячної системи, сьома по віддаленості від Сонця, третя по діаметру і четверта за масою.





У нашій Сонячній системі існує неймовірна кількість дивовижних об’єктів. Одним з таких є «крижаний гігант» Уран. Це четверта за масою і третя по діаметру планета нашої Сонячної системи. Космічна маса приховує в собі багато дивовижних фактів. Наприклад, вона лежить на боці, а температура на ній найнижча серед інших планет.

Чим ще нас дивує Уран?

Планета з власним розумом

Планета названа на честь грецького бога Урана. Її характеристики теж можна порівняти з чимось дивним і міфічним, адже Уран зовсім не схожий на інші космічні маси.

Якщо Земля крутиться із заходу на схід, то «крижаний гігант» і Венера абсолютно цьому протилежні. Обертання здійснюється зі сходу на захід, а день на Урані набагато коротше, ніж день на Землі і триває всього 17 годин і 14 хвилин.

Градуси нахилу планет Сонячної системи

Якщо подивитися на дане зображення, то можна помітити дуже дивний порядок обертання Урана. Він явно не крутиться як дзига. Це пов’язано з тим, що Уран обертається «на боці». Градус його відхилення від норми становить 97,86˚. Обертання Урана дійсно більше схоже на кулю, якою покотили назустріч кеглям, ніж на баскетбольний м’яч, що крутиться на пальці.

Аномалія обертання Урана пов’язана з потойбічним втручанням. Вчені вважають, що «крижаний гігант» покосився через потужне зіткнення з ним іншого небесного тіла. Коли це сталося вчені поки точно сказати не можуть. Ми можемо судити зараз тільки про зміни, які відбулися після “космічної аварії”.

На Урані знову холодно

Уран непридатний для життя людини. Його природні явища дуже суворі і згубні для нас. Одна з найдальших планет Сонячної системи навряд чи зустріне людину з теплими обіймами, адже температура на ній близько 224 ° C зі знаком мінус у високих шарах атмосфери. Звичайно, чим ближче до поверхні, тим тепліше. Однак температури вище мінус 197 ° C очікувати не варто.

Крім того, уран химерний і в своїх відносинах з Сонцем. «Крижаний гігант» витрачає 84 роки на обертання навколо зірки. Відповідно, 42 роки він проводить в непроглядній пітьмі, а іншу половину цього терміну в сонячних променях.

Поверхня Урана

На Урані не тільки холодно, а й дуже вітряно. Швидкість вітру досягає 900 км / год. У цьому, звичайно ж, винна і швидкість, з якою обертається планета.

Якщо для людини дощ на Землі особливо не небезпечний, то ось на Урані у неї можуть бути проблеми. Планета буквально може побити інопланетного представника коштовностями. Звучить дивно, але на ділі це дійсно так. Нещодавно вчені довели, що на Урані йдуть алмазні дощі.

Скільки летіти до Урана?

Планети постійно рухаються, і яка відстань від Землі до Урана точно сказати не можна. Але коли вони шикуються в ланцюжок, відстань до «крижаного велетня» становить від 2,57 до 3,15 млрд. км. Це настільки велика цифра, що складно взагалі собі уявити реальний політ на Уран.

Незважаючи на прогрес в сфері космічних розробок, летіти до крижаної планети було б дуже ризиковано і не виправдано. У перерахунку на всім знайомі приклади можна уявити тривалість польоту.

Відстань від Землі до Урана

Якби ви сіли на літак і відправилися на Уран, то летіли б приблизно 326 років, а якщо б Гагарін змінив свій шлях і тримав курс на «крижаного гіганта», то 10 років і 4 місяці. Це досить великі цифри для людини, але незначні для космосу.

Першим і поки єдиним об’єктом, що розглядав Уран зблизька був американський космічний апарат «Вояджер-2». Супутник облетів усі 4 газові планети і щільно наблизився до Урану. Судно запустили в космос в 1977 році, а прилетіло на гігант воно тільки через 8,5 років. Природно, корабель з людиною на борту не зможе так швидко борознити простори космосу, часу знадобиться набагато більше. Тільки от навіщо людині безлюдний Уран – незрозуміло.

Незважаючи на те, що Уран знаходиться дуже далеко, його можна спостерігати на небі навіть в межах міста. Знадобиться лише бінокль і базові знання астрономії. Це точно краще польоту на одну з найхолодніших планет нашої Сонячної системи.