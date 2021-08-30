У Google Play з’явилися шахрайські додатки з соцвиплатами

У Google Play з’явилися шахрайські додатки, які експлуатують тему соціальних виплат. Вони створені з метою виманити гроші користувачів.





Якщо людина викачує і відкриває будь-який з них, вона автоматично потрапляє на шахрайську сторінку, де її просять для отримання грошей ввести особисті дані (ПІБ та дату народження) і сплатити внесок нібито за оформлення переказу або юридичні послуги. Але, виконавши цю вимогу, людина не отримує нічого.

Сума компенсації, яку пропонують зловмисники від імені вигаданих фондів, становить від 5 до 30 тисяч гривень. Для додання переконливості в рамках деяких програм зловмисники навіть зробили діалогове вікно, в якому користувач може листуватися з ботом – нібито юристом, які розраховують обсяг належної виплати.

При цьому комісія, яку у користувача просять шахраї, становить в середньому близько 100 гривень.

Для того, щоб убезпечити свої фінанси, експерти рекомендують перевіряти будь-яку інформацію, пов’язану з можливістю отримати гроші, в тому числі нібито від офіційних організацій: шахраї часто використовують в своїх схемах назви великих фондів або придумують нові, дуже схожі на реальні. Також не потрібно переходити за підозрілими посиланнями з пошти, повідомлень в месенджерах і соціальних мережах, навіть якщо їх прислали знайомі. Крім того, фахівці рекомендують уважно вивчати програми перед установкою: звертайте увагу на відгуки користувачів, рейтинг програми та ім’я розробника.