Зусилля розробників сконцентровано на GTA VI: інші ремастери скасовано

Після негативних відгуків, пов’язаних з оновленням трилогії GTA, розробник відмовився від ідеї з ремастерами та сконцентрувався на новій шостій грі з серії GTA.





Kotaku стверджує, що Take-Two скасували два повторних видання, щоб всі залучені розробники Rockstar займались розробкою GTA VI. Він стверджує, що додаткові ремастери ігор насправді існують, але презентовані вони будуть лише після презентації Grand Theft Auto VI.

В геймерських джерелах інсайдів раніше вже з’являлась інформація про ці порти кілька місяців тому. Гру планують портувати на такі пристрої як PlayStation 5 і Xbox Series X. До речі, культова гра Grand Theft Auto V нещодавно стала доступна власникам консолей PlayStation 5, проте портування не вразило фанатів гри, вони насамперед очікували більш значних оновлень та покращень.

Нагадаємо, що Grand Theft Auto V є однією з найбільш популярних та відомих ігор для персональних ПК та ігрових консолей. Приваблива графіка, цікавий сюжет та помірний рівень складності дають змогу поринути в ігровий простір і початківцю-ігроману, і досвідченому шанувальникові віртуальних ігор. Серед фанатів геймінгу дуже невеликий відсоток гравців оминув цей бестселер увагою. Більшість з тих, хто вже пройшов гру повністю, радить пограти в неї всім охочим до віртуальних перемог.