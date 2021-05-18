Названо 5 причин, чому варто відключити Microsoft Defender на Windows

Не впевнені, як слід вчинити з вбудованим захисником Windows? Ми розповімо, що і чому потрібно зробити.





Microsoft подбала про своїх користувачів настільки, що забезпечила кожну версію Windows безкоштовним продуктом проти кіберзагроз. Однак не кожне вбудоване ПЗ несе лише благо. Є достатньо причин, чому багато користувачів вважають за краще вимикати Захисника Windows, і зараз ми розповімо чому.

1. ВСТАНОВЛЕННЯ ІНШОГО АНТИВІРУСНОГО ПРОДУКТУ

Немає нічого кримінального в тому, щоб мати на комп’ютері дві програми зі схожим функціоналом. Ось тільки антивірусів це не стосується. Вони люблять заважати роботі один одного. І безкоштовний Avast, і який-небудь масштабний пакет безпеки обов’язково буде в тій чи іншій мірі конфліктувати з Windows Defender.

Справедливості заради варто визнати, що у Windows Захисника є функція самовимкнення при виявленні іншого антивіруса, проте вона не завжди спрацьовує належним чином.

Захисник Windows – це додаток з функцією постійного сканування пристрою на предмет підозрілої активності і файлів, що самодублюються і можуть вказувати на наявність шкідливого ПЗ. З цієї причини Захисник може прийняти другий антивірус, що виконує свою роботу, за вірус і обмежити його дію.

Одночасний запуск двох антивірусних продуктів не дає комп’ютеру подвійного захисту. Якраз навпаки, це рішення тягне за собою безліч проблем аж до збою всієї операційної системи.

2. ПИТАННЯ ПРИВАТНОСТІ

Антивірусне ПЗ надає захист від цифрових загроз. Конфіденційність користувачів – не його клопіт. Запускаючи будь-який антивірус, в тому числі і Захисник Windows, ви відкриваєте йому повний доступ до всіх файлів і веб-трафіку.

Більшість розробників антивірусних програм стверджують, що не шпигують за своїми клієнтами і не займаються складанням даних. Але перевірити це не можна, і залишається тільки повірити на слово.

Для комп’ютера з особливо особистими або секретними робочими файлами антивірус споживчого сегмента може становити загрозу.

3. РЕСУРСИ ПРОЦЕСОРА, ПАМ’ЯТІ ТА ДИСКОВОГО ПРОСТОРУ

Як і будь-який додаток, антивірус задіює частину ресурсів процесора і оперативної пам’яті, а також займає деяку область дискового простору. Від більшості додатків Windows Defender відрізняється тим, що працює безперервно.

Він постійно перебуває в пошуку вірусів, шкідливих програм і шпигунського ПЗ, що тягне за собою підвищену витрату ресурсів і може перешкодити повноцінному використанню комп’ютера.

Заради безпеки даних частиною обчислювальної потужності все одно доведеться пожертвувати, проте Захисник відомий своєю жадібністю, особливо коли справа стосується процесора і оперативної пам’яті.

При запуску глибокого сканування проблема лише поглиблюється: Defender забирає більшу частину сил ПК, що ускладнює використання інших додатків.

4. ПОМИЛКИ ОНОВЛЕННЯ

Будь-якому антивірусному ПЗ потрібні регулярні оновлення. Застарілі пакети безпеки не можуть захистити комп’ютер від свіжих загроз ззовні, а застаріти вони можуть буквально за кілька годин.

Все це відноситься і до Захисника Windows. За винятком того, що він не оновлюється сам по собі, як будь-який сторонній антивірус. Його оновлення виходять разом з апдейтами Windows 10, і якщо при установці апдейта відбудеться помилка (або ви вручну його скасуєте), Захисник не оновиться. І замість того, щоб захищати вас, він перетвориться в слабке місце.

5. ПЕРЕШКОДИ ДОДАТКІВ

Windows Defender відомий ще й тим, що він дуже любить ускладнювати запуск програм, які діють як сервер і приймають пакети даних з мережі, наприклад, онлайн-ігри.

Це ж стосується і додатків, які вимагають доступу до системних файлів і використовують інструменти відновлення даних. Проблему можна усунути частково, додавши потрібні програми в білий список, але ситуація буде повторюватися з іншими програмами, а це сильно відволікає від роботи.

НЕ МОЖНА ПРОСТО ВЗЯТИ І ВИМКНУТИ DEFENDER

Будь-антивірус, в тому числі і Windows Defender – це перша оборонна лінія між вами і будь-яким шкідливим додатком, на який ви можете наштовхнутися в інтернеті або при підключенні чужого зовнішнього сховища.

Відключати Захисника, не подбавши про безпеку комп’ютера – дуже дурне рішення.

ЧИ БЕЗПЕЧНО ВІДКЛЮЧАТИ WINDOWS DEFENDER?

Відключення Windows Defender – процедура безпечна, вона ніяк не вплине на працездатність системи. Проблеми можуть виникнути лише в тому випадку, якщо на заміну Захиснику ви не встановите інший антивірус і почнете тотально ігнорувати запобіжні заходи.

У спробі захистити користувачів від нерозумних дій Microsoft ускладнила відключення Windows Defender. Можливості деактивувати його назавжди, змінивши ключ в розділі реєстру DisableAntiSpyware, більше немає. І хоча Microsoft стверджує, що це рішення було направлено виключно на благо, багатьом ситуація не сподобалася.

І тим не менше можливість відключити Захисника Windows 10 залишається. Зміна буде зворотна, тому при бажанні ви завжди зможете повернути його назад.

ЗАХИСНИК ВІДКЛЮЧЕНИЙ. ЩО РОБИТИ ДАЛІ?

Робота за комп’ютером без будь-якого антивірусного ПЗ пов’язана з великими ризиками. Особливо якщо ви активно користуєтеся інтернетом і портативними накопичувачами даних. Забезпечити належний рівень безпеки допоможуть наступні заходи.

ВІДВІДУЙТЕ ТІЛЬКИ БЕЗПЕЧНІ САЙТИ

Обмежте веб-серфінг сайтами з хорошою репутацією і чинним сертифікатом SSL. Перевірку сайтів довірте розширенням безпеки, наприклад, HTTPS Everywhere для Chrome і Firefox.

ЗАВАНТАЖУЙТЕ ФАЙЛИ ТІЛЬКИ З НАДІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

Встановлення сумнівного ПЗ, завантаження файлів з незрозумілих джерел і підозрілих вкладень в пошті – вірний спосіб заразити комп’ютер. Без антивіруса сканування перед завантаженням проводитися не буде, тому дотримуйтеся тільки тих джерел, яким довіряєте на 100%. До завантаження будь-яких вкладень з email незайвим буде зв’язатися з відправником і упевнитися, що лист не було підроблено.

ПО МОЖЛИВОСТІ ВИКЛЮЧАЙТЕ ІНТЕРНЕТ

Якщо для роботи на комп’ютері підключення до інтернету не потрібно, тоді і в антивірусі немає великого сенсу, оскільки переважна більшість загроз йде з мережі. Залишається тільки не підключати до комп’ютера чужі флешки, і 99% вірусів обійде вас стороною.

ПІДКЛЮЧАЙТЕСЯ ТІЛЬКИ ДО НАДІЙНИХ МЕРЕЖ

Відкриті громадські мережі часто використовуються шахраями і хакерами. При відсутності антивіруса виходіть в інтернет тільки з домашньої мережі або тієї, в захищеності якої немає ніяких сумнівів. Для шифрування даних допоможе VPN.

ПОСТІЙНО ОНОВЛЮЙТЕ WINDOWS ТА ВСТАНОВЛЕНІ ДОДАТКИ

Застаріле та непідтримуване ПЗ становить загрозу безпеці навіть для тих комп’ютерів, на яких встановлено свіжий антивірус. Переконайтеся, що всі встановлені програми не покинуті розробниками. Якщо це не так, попрощайтеся з ними якомога швидше.

ЧИТАЙТЕ НОВИНИ ПРО КОМП’ЮТЕРНУ БЕЗПЕКУ

Ця порада стане в нагоді і тим, у кого стоїть свіжий антивірус, неважливо Defender або якийсь інший. Останні новини з сфери безпеки повідомлять про нові шахрайські схеми, попередять про підозрілі програми і розкажуть, яким антивірусів точно не варто довіряти.