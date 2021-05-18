Українцям пообіцяли мільйон гривень за прогалину в “Дії”

Декілька днів тому назад Міністерство цифрової трансформації України заявило про запуск зовсім нового проекту щодо пошуку недоліків та вразливих зон сервісів «Дія». Також додається, що даний проект буде запущено вже в червні, але на даний момент точних дат представники не називають.





Вище згадану інформацію доніс до громадян віце-прем’єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров і сталася подія саме під час Всеукраїнського форуму під назвою «Україна 30. Цифровізація».

Про що саме говорить Федоров

Представник повідомляє, що цей проект стане зовсім новим і дуже зацікавить всіх хакерів світу. Чому? Все через те, що всі сервіси «Дії» планується досить добре захистити, знайти всі їх недоліки та вразливі місця. Але головне, що зацікавить хакерів, це винагорода. Той, кому вдасться зламати точну копію сервісу «Дія», отримає грошову винагороду в розмірі одного мільйону гривень. Саме про це говорить Федоров в момент свого виступу.

Також додається, що цим ділом зможе зайнятися кожний бажаючий, але лише починаючи з червня і тривалість даного проекту становитиме 6 місяців. Незалежно від того хто ти, де проживаєш та який маєш досвід, участь в даному заході прийняти вдасться.

Пізніше щодо цього заходу інформацію уточнив і керівник відділу по розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік: «Нами буде створено точну копію «Дії», але жодних справжніх даних громадян в базі не буде, тому українці можуть не турбуватися щодо своєї безпеки, адже все було продумано завчасно і всі дані, які буде розміщено на копії сайту, будуть вигаданими».