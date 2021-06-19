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Як відправити великі файли через інтернет: три простих способи

19.06.2021
306 1 хвилина на прочитання

Користувачі навіть не замислюються, відправляючи колегам і друзям невеликі файли – документи, фотографії або вподобаний кліп. Складнощі починаються при відправленні великих масивів даних. Спробуйте переслати «підручними засобами» 16 гігабайт – раптово виявиться, що існує купа обмежень.


Великі файли не переслати просто поштою або через Bluetooth – потрібні інші методи

При передачі великих масивів даних через інтернет може виявитися, що:

  • у поштового клієнта обмеження на розмір файлу 25 Мбайт;
  • в хмарному сховищі дані не поміщаються, не вистачає кількох гігабайт;
  • розрекламований на американському сайті онлайн-сервіс не хоче нормально працювати в нашій країні;
  • згідно зі швидкості завантаження в месенджері, передача завершиться через 1000 і 1 ніч.

Але є способи відправити великий файл практично без обмежень по розміру і швидкості передачі.

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Спосіб № 1, комбінований: Хмара + поштовий клієнт

Поштові сервіси обмежують розмір вкладення листа, але допускають інтеграцію з хмарними сервісами, де таких жорстких обмежень немає. приклади:

  • Google Диск + Gmail: два сервіси Google працюють разом.
  • OneDrive + Outlook: «поштовик» сам запропонує вам використовувати хмару при спробі причепити великий файл до листа, адресат отримує посилання на файл в сховищі.
  • iCloud Mail Drop + Apple Mail: Mail Drop включається автоматично при перевищенні листом 20 Мбайт.
Google диск

Спосіб № 2: Хмарні сервіси

Ось основні сервіси, якими можна скористатися в Україні:

  • Google Диск,
  • Dropbox,
  • OneDrive.

Майте на увазі, що хмара краще, якщо потрібно переслати дані не одному, а кільком адресатам. Але швидкість завантаження залежить від ряду факторів – це перевіряється дослідним шляхом.

Спосіб № 3: Онлайн-сервіси

Популярні сервіси для передачі великих файлів:

  • DropMeFiles. Онлайн-обмін до 50 Гбайт. Термін зберігання даних – 1-2 тижні. Є автоматичне відправлення посилання на завантаження на email або телефон (SMS).
  • File Pizza. Цей файл можна відправити безпосередньо з комп’ютера відправника на комп’ютер одержувача.
  • Anonymousfiles.io. Анонімний сервіс для зберігання і передачі файлів до 5 Гбайт. Посилання на завантаження працює до 6 місяців.
  • Firefox Send. На сторінку сервісу можна зайти будь-яким браузером, розширення встановлювати не потрібно. Плюси: захист шифруванням, до 20 одержувачів. Врахуйте, посилання на завантаження працює добу.

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19.06.2021
306 1 хвилина на прочитання

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