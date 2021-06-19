Як відправити великі файли через інтернет: три простих способи

Користувачі навіть не замислюються, відправляючи колегам і друзям невеликі файли – документи, фотографії або вподобаний кліп. Складнощі починаються при відправленні великих масивів даних. Спробуйте переслати «підручними засобами» 16 гігабайт – раптово виявиться, що існує купа обмежень.





Великі файли не переслати просто поштою або через Bluetooth – потрібні інші методи

При передачі великих масивів даних через інтернет може виявитися, що:

у поштового клієнта обмеження на розмір файлу 25 Мбайт;

в хмарному сховищі дані не поміщаються, не вистачає кількох гігабайт;

розрекламований на американському сайті онлайн-сервіс не хоче нормально працювати в нашій країні;

згідно зі швидкості завантаження в месенджері, передача завершиться через 1000 і 1 ніч.

Але є способи відправити великий файл практично без обмежень по розміру і швидкості передачі.

Спосіб № 1, комбінований: Хмара + поштовий клієнт

Поштові сервіси обмежують розмір вкладення листа, але допускають інтеграцію з хмарними сервісами, де таких жорстких обмежень немає. приклади:

Google Диск + Gmail: два сервіси Google працюють разом.

OneDrive + Outlook: «поштовик» сам запропонує вам використовувати хмару при спробі причепити великий файл до листа, адресат отримує посилання на файл в сховищі.

iCloud Mail Drop + Apple Mail: Mail Drop включається автоматично при перевищенні листом 20 Мбайт.

Спосіб № 2: Хмарні сервіси

Ось основні сервіси, якими можна скористатися в Україні:

Google Диск,

Dropbox,

OneDrive.

Майте на увазі, що хмара краще, якщо потрібно переслати дані не одному, а кільком адресатам. Але швидкість завантаження залежить від ряду факторів – це перевіряється дослідним шляхом.

Спосіб № 3: Онлайн-сервіси

Популярні сервіси для передачі великих файлів: