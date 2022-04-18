З Google Play видалили програму найпопулярнішого російського сервісу електронних платежів

Офіційний магазин додатків для смартфонів, планшетів та інших пристроїв під управлінням найпопулярнішої у світі мобільної операційної системи Android – Google Play – позбавився чергового російського додатку.





Слідом за традиційними банками постраждала і провідна російська система віртуальних платежів — ЮMoney. Раніше встановлені програми працюють, така політика Google. Також у росіян залишилась можливість встановити додаток через apk файл.

Нагадаємо, що раніше віртуальна система платежів ЮMoney була відома під назвою «Яндекс. Гроші», поки в 2020 році «Сбербанк» і «Яндекс» не закрили угоду щодо поділу активів, у рамках якої сервіс і перейшов у володіння головного банку РФ. На даний момент в ЮМоney зареєстровано понад 60 мільйонів віртуальних гаманців.

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