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Google забере частину місця на Диску: зміни торкнуться власників Android-смартфонів

Компанія змінює правила підрахунку хмарного сховища. Тепер резервні копії Android теж будуть враховуватися в загальному ліміті акаунта Google.

Автор:
Andrew Orobets
Google drive

Google вирішила змінити правила використання хмарного сховища для власників Android-смартфонів. Починаючи з 7 липня 2026 року, дані з резервних копій Android-пристроїв почнуть враховуватися в загальному ліміті місця в акаунті Google. Для нових користувачів це правило діятиме одразу, а для чинних акаунтів зміни будуть впроваджувати поступово протягом найближчих місяців.

Що саме зміниться

Раніше в ліміт сховища зараховувалися переважно фото, відео та медіафайли, збережені в Google Фото або отримані через MMS. Тепер Google почне враховувати більше даних із резервної копії смартфона. Йдеться, зокрема, про:

  • історію дзвінків;
  • SMS та MMS;
  • налаштування пристрою;
  • дані встановлених застосунків;
  • інші елементи Android-резервної копії.

За оцінкою Google, у середньому така зміна додасть приблизно 40 МБ до зайнятого місця в акаунті. На перший погляд, це небагато, але для користувачів, у яких безплатні 15 ГБ уже майже заповнені, навіть невелике збільшення може стати неприємним сюрпризом.

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Що з цим можна зробити

Разом із новими правилами Google обіцяє дати користувачам більше контролю над резервним копіюванням. Власники Android-смартфонів зможуть самостійно вибирати, які саме дані та застосунки варто зберігати в хмарі, а які можна не додавати до резервної копії.

Це означає, що користувачам не обов’язково одразу переходити на платну підписку Google One. Спершу варто перевірити, що саме займає місце в акаунті, видалити непотрібні файли, старі фото, великі відео або вимкнути резервне копіювання даних, які не є важливими.

Нагадаємо, безплатний акаунт Google зазвичай дає до 15 ГБ простору, який використовується спільно для Gmail, Google Диска та Google Фото. Додаткове місце доступне через платні плани Google One.

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