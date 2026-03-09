Клавіатура замість миші: Microsoft тестує новий стандарт керування вебсторінками

Компанія Microsoft, як активний учасник проєкту Chromium, інтегрувала в нього нову технологію під назвою focusgroup і вже розпочала її тестування у власному браузері Edge. Головна мета інновації — повністю змінити механізм навігації вебсторінками за допомогою клавіатури, зробивши його зручнішим для користувачів та простішим для розробників.

Кінець епохи tabindex та важких скриптів Історично для керування сайтами з клавіатури використовується HTML-атрибут tabindex , який дозволяє послідовно перемикатися між елементами за допомогою клавіші TAB та активувати їх через ENTER. Проте для сучасних складних вебінтерфейсів (з багаторівневими меню, вкладками та панелями інструментів) цей підхід виявився занадто обмеженим.

Щоб забезпечити нормальну навігацію, веброзробникам доводиться писати кілометри складного JavaScript-коду або підключати сторонні бібліотеки. Це не лише ускладнює розробку, а й збільшує «вагу» сторінки, суттєво уповільнюючи її завантаження.

Як працює технологія focusgroup Microsoft запропонувала альтернативне рішення ще у 2022 році, і тепер воно дісталося стадії тестування. Механізм focusgroup пропонує дворівневу модель керування:

Клавіша TAB перемикає не окремі кнопки чи посилання, а цілі логічні групи елементів.

перемикає не окремі кнопки чи посилання, а цілі логічні групи елементів. Клавіші зі стрілками дозволяють зручно переміщуватися вже всередині обраної групи.

Такий підхід дозволяє розробникам максимально спростити HTML-розмітку та відмовитися від громіздких JavaScript-рішень для навігації.

Перспективи для інших браузерів Поява focusgroup у відкритому коді Chromium означає, що технологія не обмежиться лише браузером Edge. Розробники інших популярних браузерів на цьому рушії (наприклад, Google Chrome, Opera чи Vivaldi) зможуть самостійно інтегрувати новий механізм у свої продукти. Наразі Microsoft збирає відгуки від спільноти, щоб оцінити готовність технології до глобального впровадження.