Firefox скоро захочуть встановити всі: браузер вирішив найдратівливішу проблему інтернету

Firefox, безумовно не той інтернет-браузер, який сьогодні обирають багато хто. Найкращі дні цієї програми залишилися в минулому, але незабаром ситуація може змінитися. Mozilla вже деякий час готує велике оновлення для Firefox, і спеціально під нього розробляється нова функція, яка може зробити веб-серфінг менш дратівливим.
Зараз майже у всіх країнах діють закони, які вимагають, щоб веб-сайти запитували згоду користувачів перед розміщенням файлів cookie. Йдеться про невеликі текстові документи з унікальним ідентифікаційним номером, які передаються з веб-сайту на згадку про пристрій, щоб алгоритми рекламодавців могли відрізнити комп’ютер відвідувача та побачити його дії в інтернеті, щоб показувати більш релевантні оголошення.
Користувачі повинні давати добро або забороняти розміщення cookie щоразу, коли вони відвідують новий веб-сайт. Щоб вирішити цю проблему, Mozilla тестує нову функцію під назвою Cookie Banner Reduction у версії браузера для розробників. Ця функція автоматично намагається відхилити будь-які запити файлів cookie на сумісних веб-сайтах.
Це означає, що вам не потрібно буде взаємодіяти з набридливими спливаючими повідомленнями щоразу, коли ви заходите на новий веб-сайт. Користувачі зможуть насолоджуватися більш плавною роботою без шкоди для конфіденційності. Отже, чекаємо появи фічі в стандартній версії Firefox, в даний час вона доступна тільки в бета-версії Firefox Nightly.
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