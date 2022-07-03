Ілон Маск знайшовся: він опублікував місце свого перебування

Ілон Маск припинив своє незвичайне мовчання у Twitter у суботу, повідомивши світові, що він зустрівся з Папою Франциском.





Мільярдер, виконавчий директор Tesla Inc. зазвичай досить активно користується Twitter , який він прагне придбати в результаті поглинання за 44 мільярди доларів, але не писав у Twitter з 21 червня, його найдовша відсутність за останні роки .

«Для мене честь вчора зустрітися з @Pontifex», – написав пан Маск у Twitter. Він опублікував фото із зустрічі, на якому він і четверо його дітей із Папою Франциском. Ватикан не відразу відповів на запити про коментарі.

Період тиші Маска у Твіттері наступив після періоду особливо активних публікацій у Твіттері про його спробу придбати платформу обміну повідомленнями, включаючи багато публікацій про запропоновану угоду, в яких він розповідав про свою критику компанії та її політики.

Пан Маск уклав угоду про придбання Twitter Inc. 25 квітня, але пізніше заявив, що угоду призупинено через його занепокоєння, що оцінка Twitter спаму та фейкових акаунтів може бути помилковою.

Під час його відсутності в Twitter обліковий запис пана Маска набрав більше 100 мільйонів підписників.