Після погроз з боку Росії Ілон Маск уже два тижні не виходить на зв’язок

Лише нещодавно Ілон Маск анонсував одну з найвідоміших фінансових операцій сьогодення, а саме почав процес придбання соціальної мережі Twitter, а зараз видатний бізнесмен зник з інформаційного простору і не нагадує про себе вже близько двох тижнів. І це при тому, що раніше він тішив своїх читачів кількома твітами на день.





Востаннє його бачили ще 21 червня – винахідник і бізнесмен брав участь у форумі в Катарі. Там він наголошував, що питання придбання соціальної мережі наразі закрито не до кінця. В той самий день він опублікував свій останній на цю мить пост у Twitter.

На думку співробітників Blomberg, така поведінка є нетиповою для цієї публічної людини, адже до 21 червня Маск активно спілкувався в соціальній мережі та публікував інформацію про свої проєкти, ділився мемами чи давав оцінку подіям.

Існує думка, що зникнення Ілона Маска з інформаційного простору пов’язано з кінцем кварталу, що насамперед для ділових людей є періодом надскладних завдань. Для компанії Tesla закінчення триместру є своєрідним бар’єром, де підбиваються проміжні підсумки роботи та формуються нові цілі.

Проте деякі фанати Маска мають на думці, що зникнення видатної людини може бути пов’язане із проблемами зі здоров’ям, і не на жарт цим занепокоєні. Але вони все ж сподіваються на найшвидше повернення свого кумира до онлайн спілкування.

Також нагадаємо, що зовсім недавно йому погрожувала Росія, все через постачання Україні систем супутникового інтернету Starlink.