Білл Гейтс розповів про одну з головних помилок молодості

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс виступив перед студентами Університету Північної Арізони, порадивши їм знайти правильний баланс між особистим життям та роботою. Про це повідомляє Business Insider .

За словами Гейтса, в молодості він займався в основному роботою і тільки через багато років зрозумів, що особисте життя не менш важливе.

«У ваші роки я не вірив у відпустки. Не вірив у вихідні. Я змушував усіх навколо мене працювати довгі години… Але ви не вважатиметеся неробою, якщо дозволите собі більше відпочивати», — заявив мільярдер.

Він додав, що не розумів важливості балансу між особистим життям і роботою і часто стежив за тим, у скільки його співробітники залишають робочі місця.

«Не чекайте так довго, як я, щоб усвідомити цей урок. Виділіть час на підтримку ваших стосунків, відзначення успіхів та відновлення після невдач. Відпочивайте, якщо вам потрібний відпочинок. Не тисніть на людей поруч, якщо їм також треба відпочити», — порадив Гейтс.