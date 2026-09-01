У Резерв+ тимчасово відключили авторизацію через BankID: система не витримала навантаження

У застосунку Резерв+ 1 вересня виникли нові труднощі з авторизацією. Під час спроби входу частина користувачів отримує повідомлення про те, що авторизація через BankID тимчасово недоступна через високе навантаження на сервіс.

У повідомленні Резерв+ зазначається, що фахівці вже працюють над усуненням проблеми, а користувачам рекомендують повторити спробу пізніше. Таким чином йдеться про тимчасове обмеження, а не про повну відмову застосунку від BankID.

Проблеми виникли після масштабного оновлення Резерв+, яке стало доступним вранці 1 вересня. Нова версія з’явилася в Google Play приблизно о 6:30, а в App Store — о 7:46. Після цього велика кількість користувачів одночасно почала оновлювати застосунок і намагатися увійти у свої облікові записи.

Це спричинило різке збільшення навантаження на системи авторизації. Міністерство оборони повідомляло, що частину технічних проблем вдалося усунути вже до 10:02, однак повністю стабілізувати вхід для всіх користувачів одразу не вдалося. Фахівці продовжують змінювати налаштування та збільшувати доступні потужності для обробки накопичених запитів.

Проблемам з авторизацією передував ще один збій. Уночі 1 вересня автоматично оновився сертифікат безпеки Резерв+, після чого попередня версія застосунку більше не могла нормально підключатися до системи. Користувачам пропонувалося встановити оновлення, яке певний час ще не було доступне в магазинах застосунків.

Якщо користувач уже авторизований у Резерв+, варто заздалегідь зберегти PDF-версію електронного військово-облікового документа на смартфоні. Це дозволить мати документ під рукою навіть у разі тимчасових проблем із доступом до застосунку.

Коли авторизація через BankID повністю стабілізується, Міністерство оборони обіцяє повідомити окремо.