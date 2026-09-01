В «Резерв+» временно отключили авторизацию через BankID: система не выдержала нагрузки

1 сентября в приложении «Резерв+» возникли новые проблемы с авторизацией. При попытке входа часть пользователей получает сообщение о том, что авторизация через BankID временно недоступна из-за высокой нагрузки на сервис.

В сообщении «Резерв+» отмечается, что специалисты уже работают над устранением проблемы, а пользователям рекомендуется повторить попытку позже. Таким образом, речь идет о временном ограничении, а не о полном отказе приложения от BankID.

Проблемы возникли после масштабного обновления «Резерв+», которое стало доступно утром 1 сентября. Новая версия появилась в Google Play примерно в 6:30, а в App Store — в 7:46. После этого большое количество пользователей одновременно начало обновлять приложение и пытаться войти в свои учетные записи.

Это привело к резкому увеличению нагрузки на системы авторизации. Министерство обороны сообщило, что часть технических проблем удалось устранить уже к 10:02, однако полностью стабилизировать доступ для всех пользователей сразу не удалось. Специалисты продолжают изменять настройки и увеличивать доступные мощности для обработки накопившихся запросов.

Проблемам с авторизацией предшествовал еще один сбой. Ночью 1 сентября автоматически обновился сертификат безопасности «Резерв+», после чего предыдущая версия приложения больше не могла нормально подключаться к системе. Пользователям предлагалось установить обновление, которое некоторое время ещё не было доступно в магазинах приложений.

Если пользователь уже авторизован в «Резерв+», рекомендуется заранее сохранить PDF-версию электронного военно-учетного документа на смартфоне. Это позволит иметь документ под рукой даже в случае временных проблем с доступом к приложению.

Как только авторизация через BankID полностью наладится, Министерство обороны обещает сообщить об этом отдельно.