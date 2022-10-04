Відео у високій роздільній здатності на YouTube стануть платними

Зважаючи на все, Google щільно взялася за монетизацію YouTube. Нещодавно користувачі обурювалися від нових рекламних блоків, які компанія почала додавати в ролики в промислових масштабах, а тепер з’явилася чергова проблема. Відео у найвищій якості стали доступними лише передплатникам YouTube Premium.

Вперше про нововведення згадали місяць тому на Reddit, і з того часу про нього повідомляють нові і нові користувачі. Вони відзначають, що підписки вимагає відео в якості 4К і вище, менше розширення, як і раніше, безкоштовно. Очевидно, Google тільки тестує фічу, і поки обмеження торкнулися обмеженої кількості людей.

Проте будь-якої миті 2160p за підпискою може перейти на основу. Так само як і додаткові рекламні вставки. Якщо компанія вирішила всерйоз просувати YouTube Premium, то користувачам без підписки рано чи пізно доведеться зіткнутися з новими обмеженнями.