Зйомки серіалу The Last of Us нарешті закінчено: коли чекати на прем’єру

Шоуранер серіалу The Last of Us Крейг Мезін оголосив про завершення знімального процесу першого сезону. Такою інформацією він поділився у соціальних мережах.





Нагадуємо, що зйомки серіалу розпочались в червні 2021-го, а весь процес зайняв у авторів картини майже рік. Зазвичай на виробництво серіалів необхідно менше часу: так, до прикладу, на перший сезон серіалу «Локі» витратили близько трьох місяців, над фінальним сезоном «Гри престолів» працювали вісім з половиною місяців.

Перший сезон The Last of Us є екранізацією сюжету першої частини однойменної ігрової дилогії від студії Naughty Dog. Проте деякі моменти суттєво відхиляються від канонічної розповіді. Фанати отримають 10 серій, відзнятих у містах Канади: Канморе, Калгарі, Форте Маклеод. Бюджет серіалу переважає 10 мільйонів доларів за один епізод. Це найбільший проект, над яким зараз працюють на території країни. За словами президента профспілки IATSE 212 Демієна Петті, це позитивно відбивається на місцевій економіці.

Пілотна серію The Last of Us дісталась режисеру Кантемиру Балагову, автора картин «Тіснота» і «Дилда». Окремі серії доручені перспективним режисерам Ясмілі Жбанич – «Куди ти йдеш, Аідо?», Алі Аббасі – «На межі світів» та креативному директору й сценаристу компанії Naughty Dog Нілу Дракманну. До створення сценарію також долучився Крейг Мезін – «Чорнобиль» від HBO.

Роль протагоніста Джоела Міллера у серіалі The Last of Us виконав Педро Паскаль («Мандалорець», «Нарко»), а його компаньйона підлітка Еллі Вільямс зіграла Бела Рамзі («Гра престолів»).

Представники телевізійної компанії заявили, що реліз шоу відбудеться “найближчим часом” на стрімінговому сервісі HBO Max. У травні режисер Кантемир Балагов повідомив, що стрічка вийде на початку 2023 року.

Раніше творці шоу поділились новою світлиною зі знімального майданчика.