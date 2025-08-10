Мобілізація по-новому: з 1 вересня працівники ТЦК стануть “добрішими”

З 1 вересня 2025 року в Україні відбудуться суттєві зміни у роботі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Новий міністр оборони Денис Шмигаль оголосив, що відтепер усі співробітники ТЦК будуть зобов’язані використовувати натільні відеокамери під час виконання своїх службових обов’язків. Це рішення має на меті підвищити прозорість процесу мобілізації, захистити права громадян та зміцнити довіру суспільства.

Що саме зміниться з 1 вересня?

Обов’язкова відеофіксація стане новим стандартом у роботі ТЦК.

Відтепер особовий склад ТЦК буде зобов’язаний вести відеозапис під час перевірки документів та вручення повісток. Це стосується всіх випадків взаємодії з військовозобов’язаними громадянами.

За словами міністра оборони, це рішення спрямоване на забезпечення повної прозорості та законності роботи ТЦК. Відеозаписи мають захистити права та інтереси як посадових, так і цивільних осіб, допомагаючи уникнути конфліктних ситуацій та вирішувати спірні питання.

Наслідки за порушення та важливість нової норми

Введення відеокамер — це не просто формальність, а крок до підвищення відповідальності.

Дисциплінарні заходи. Порушення протоколу відеозапису не сприйматимуть легковажно. За недотримання нових правил передбачені дисциплінарні заходи для співробітників ТЦК. Це має гарантувати, що нова норма буде виконуватися неухильно.

Зростання суспільної довіри. Влада підкреслює, що запровадження обов’язкового відеоспостереження є важливим кроком до підвищення суспільної довіри та відповідальності у процесі мобілізації. Це рішення має зменшити кількість скарг та спекуляцій щодо дій працівників ТЦК.

Таким чином, з вересня всі взаємодії з ТЦК стануть більш контрольованими та прозорими, що є позитивним сигналом для суспільства і важливим кроком до реформування системи мобілізації в Україні.