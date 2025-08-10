Опубликован новый тариф на газ с 1 сентября: сколько будем платить за кубометр?

В сентябре 2025 года украинцы могут не волноваться о повышении цен на газ. Клиенты «Нафтогаза», а это 98% от общего количества потребителей, продолжат получать газ по фиксированному тарифу. Это стало возможным благодаря решению компании продлить действие тарифного плана «Фиксированный» как минимум до 30 апреля 2026 года.

Тариф на газ с 1 сентября: что нужно знать

Для украинских домохозяйств ситуация с тарифами остается стабильной.

Стоимость одного кубометра газа для населения в сентябре и до конца отопительного сезона будет оставаться на уровне 7,96 грн.

По данным «Нафтогаза», этот тарифный план будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года. Аналитики отмечают, что после этой даты тариф могут пересмотреть, но только в том случае, если будут изменены нормы закона о моратории на повышение цен на газ и тепло. Сейчас возможность пересмотра закона не рассматривается.

Какими будут суммы в платежках?

Вот несколько примеров расчета стоимости газа за сентябрь, в зависимости от количества потребления:

При потреблении 9,9 кубометра (соцнорма для 3 человек с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением) — 78,8 грн.

При потреблении 16,2 кубометра (3 человека, газовая плита, но без горячего водоснабжения и газового водонагревателя) — 128,96 грн.

При потреблении 31,5 кубометра (3 человека, газовая плита и газовый водонагреватель) — 250,7 грн.

Кроме того, «Нафтогаз» предлагает клиентам, которые своевременно оплачивают счета, скидку в 1% на оплату. Это дополнительный стимул для экономии.