Опубліковано новий тариф на газ з 1 вересня: скільки платитимемо за кубометр?

У вересні 2025 року українці можуть не хвилюватися про підвищення цін на газ. Клієнти “Нафтогазу”, а це 98% від загальної кількості споживачів, продовжать отримувати газ за фіксованим тарифом. Це стало можливим завдяки рішенню компанії продовжити дію тарифного плану “Фіксований” щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Тариф на газ з 1 вересня: що потрібно знати

Для українських домогосподарств ситуація з тарифами залишається стабільною.

Вартість одного кубометра газу для населення у вересні та до кінця опалювального сезону залишатиметься на рівні 7,96 грн.

За даними “Нафтогазу”, цей тарифний план діятиме щонайменш до 30 квітня 2026 року. Аналітики зазначають, що після цієї дати тариф можуть переглянути, але лише в тому разі, якщо будуть змінені норми закону про мораторій на підвищення цін на газ і тепло. Наразі можливість перегляду закону не розглядається.

Якими будуть суми в платіжках?

Ось кілька прикладів розрахунку вартості газу за вересень, залежно від кількості споживання:

При споживанні 9,9 кубометра (соцнорма для 3 осіб з газовою плитою і централізованим гарячим водопостачанням) — 78,8 грн.

При споживанні 16,2 кубометра (3 особи, газова плита, але без гарячого водопостачання та газового водонагрівача) — 128,96 грн.

При споживанні 31,5 кубометра (3 особи, газова плита і газовий водонагрівач) — 250,7 грн.

Крім того, “Нафтогаз” пропонує клієнтам, які вчасно сплачують рахунки, знижку в 1% на оплату. Це додатковий стимул для економії.