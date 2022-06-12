Samsung A-серії: чим відрізняються між собою A13, A23, A33, A53 та A73

В поточному році A-серія смартфонів зазнала змін в порівнянні з попередньою лінійкою. Смартфони стали потужнішими, автономнішими та актуальнішими в порівнянні з конкурентами. Вся п’ятірка у 2022 році характеризується стильним дизайном, за яким досить важко здогадатись про вартість смартфона.





Що старша модель, то вона потужніша, тим більше, що розрив цього року досить суттєвий між конфігураціями. Samsung A13 базується на чіпі Exynos 850, A23 – на Snapdragon 680, A33 та A53 отримали Exynos 1280, а найстарший A73 хизується потужним Snapdragon 778. З точки зору витрати заряду батареї всі процесори приблизно ідентичні, тому смартфони демонструють майже однакові результати автономності.

Смартфони A13 та A23 сподобаються тим, хто дратується через ШІМ – вони отримали дисплеї IPS з частотою оновлення 60 і 90 Гц відповідно. A33 має Amoled-матрицю з частотою у 90 Гц, а найстарші A53 та A73 отримали і Amoled, і 120 Гц.

Розподіл сил в зйомці контенту також закономірний: що дорожче смартфон, то вище роздільна здатність його основного об’єктива:

A13 та A23 – 50 Мп;

A33 – 48 Мп;

A53 – 64 Мп;

A73 – 108 Мп.

Особливо тішить наявність оптичної стабілізації в бюджетному A23 та вищих моделях.

Меломани радо зустрінуть технологію Dolby Atmos навіть у наймолодшій версії, тож якість звучання контенту реалізована в новинках на найвищому рівні.

Всі смартфони A-серії 2022 року отримали батарею на 5000 мАг та здатність повністю відновлюватись менше ніж за годину, за виключенням лише наймолодшої версії. A13 потребує для повної зарядки близько двох годин.

Адаптер живлення можна знайти тільки в комплекті до двох молодших моделей, інші мають підтримку швидкої зарядки, але мережевий пристрій в комплекті відсутній.

Логічно, що моделі A33, A53 та A73 продовжили традицію наявності вологозахисту, в той час як A13 та A23 і досі її не отримали.