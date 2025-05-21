Не Samsung: названо перший смартфон на Snapdragon 8 Elite Gen 2

Xiaomi і Qualcomm підписали нову багаторічну партнерську угоду, в рамках якої Xiaomi продовжить оснащувати флагманські моделі смартфонів чіпами Snapdragon. Разом з тим стали відомі і перші власники новітньої SoC.

Смартфони серії Xiaomi 16 будуть одними з перших моделей з майбутньою флагманською платформою Snapdragon 8 Elite Gen 2 — як в Китаї, так і на світовому ринку. При цьому на чіпі Qualcomm буде працювати тільки базовий Xiaomi 16 і його Pro-версія, тоді як Xiaomi 16S Pro і 16 Ultra отримають фірмовий XRING O1.

Генеральний директор Xiaomi, Лей Цзюнь, зазначив, що Qualcomm залишається ключовим партнером компанії, підкресливши їхню спільну прихильність високоякісним інноваційним продуктам. Xiaomi прагне зміцнити свої позиції в сегменті преміальних смартфонів, об’єднавши продуктивність Snapdragon з власними апаратними та програмними можливостями.