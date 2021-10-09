Названо функціонал старих смартфонів який вже не знайти в сучасних моделях

Прийнято вважати, що прогрес – завжди добре, але це помилка. Взяти хоча б смартфони – за роки еволюції ці пристрої позбулися ряду корисних функцій, які значно полегшували життя користувачів. Детальніше про них ми поговоримо в цьому матеріалі





3.5-міліметровий роз’єм

Мініджек для підключення дротових навушників в 2021 році зустріти можна тільки в бюджетних і середньобюджетних апаратах. Що стосується флагманських пристроїв, в більшості своїй ось уже кілька років вони поставляються без класичного порту, змушуючи власників вдаватися до допомоги перехідників або користуватися бездротовими аксесуарами.

Знімні батареї

Кілька років тому практично ніхто не боявся зносу батареї смартфона – поламаний акумулятор завжди можна було замінити на новий, а продавалися вони буквально в будь-якому магазині техніки.

Зараз же ситуація зовсім інша. Гаджети поставляються з незнімними батареями, а в разі їх виходу з ладу залишається тільки звертатися в сервісний центр. Тому варто правильно заряджати смартфон, підтримуючи ресурс акумулятора в діапазоні від 20 до 80% і якомога рідше допускати розрядку до 0 і зарядку до 100%. Більш докладно про правила зарядки можна прочитати тут.

Компактні розміри

Переважна більшість сучасних смартфонів мають лопатоподібних розмірами, які важко носити в кишені брюк, так і експлуатувати однією рукою їх під силу тільки баскетболістам.

Ще 3-4 роки тому ситуація була зовсім інша – телефони були мініатюрними і ергономічними, але в гонитві за розмірами дисплея виробники остаточно перестали паритися про габаритах. Так, компактні моделі виходять і в 2021 році, але їх можна перелічити на пальцях однієї руки.