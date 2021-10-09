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Названо функціонал старих смартфонів який вже не знайти в сучасних моделях

09.10.2021
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Прийнято вважати, що прогрес – завжди добре, але це помилка. Взяти хоча б смартфони – за роки еволюції ці пристрої позбулися ряду корисних функцій, які значно полегшували життя користувачів. Детальніше про них ми поговоримо в цьому матеріалі


3.5-міліметровий роз’єм

Мініджек для підключення дротових навушників в 2021 році зустріти можна тільки в бюджетних і середньобюджетних апаратах. Що стосується флагманських пристроїв, в більшості своїй ось уже кілька років вони поставляються без класичного порту, змушуючи власників вдаватися до допомоги перехідників або користуватися бездротовими аксесуарами.

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Знімні батареї

Кілька років тому практично ніхто не боявся зносу батареї смартфона – поламаний акумулятор завжди можна було замінити на новий, а продавалися вони буквально в будь-якому магазині техніки.

Зараз же ситуація зовсім інша. Гаджети поставляються з незнімними батареями, а в разі їх виходу з ладу залишається тільки звертатися в сервісний центр. Тому варто правильно заряджати смартфон, підтримуючи ресурс акумулятора в діапазоні від 20 до 80% і якомога рідше допускати розрядку до 0 і зарядку до 100%. Більш докладно про правила зарядки можна прочитати тут.

Компактні розміри

Переважна більшість сучасних смартфонів мають лопатоподібних розмірами, які важко носити в кишені брюк, так і експлуатувати однією рукою їх під силу тільки баскетболістам.

Ще 3-4 роки тому ситуація була зовсім інша – телефони були мініатюрними і ергономічними, але в гонитві за розмірами дисплея виробники остаточно перестали паритися про габаритах. Так, компактні моделі виходять і в 2021 році, але їх можна перелічити на пальцях однієї руки.

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09.10.2021
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