Україна отримає ракети, які б’ють на 90 кілометрів і наводяться супутником

Німеччина має намір передати на озброєння ЗСУ РСЗВ MARS II. Передача зброї повинна відбутись «у рамках військової допомоги». Хочуть поповнити український арсенал всього на 2 одиниці техніки. Чим можуть бути корисні Марси для військових, намагалися зрозуміти військові експерти.





РСЗВ MARS II — це допрацьований та модернізований М270 MLRS. Системи отримали європейську систему наведення вогню. Архітектура, вузли, потужності у марса повністю лишились від М270. Дальність пострілу ракет сягає 90 км. Корекцію вогню можна проводити із супутника. На полі бою така зброя звісно буде корисною, але хіба що її нададуть у більшій кількості, ніж пропонують зараз.

У комплекті до двох систем також йдуть 200 ракет для цих установок. Навчанням військових займатиметься бундесвер.

На озброєнні Німеччини 156 таких систем залпового вогню. Понад 40 з них пройшли модифікацію і сьогодні б дуже допомогли ЗСУ. Влада Германії повідомила про те, що у вересні почне навчати військових користуватися Марсами.

Окрім РСЗВ Німеччина додатково надасть 50 броньованих автомобілів «Dingo», допоможе поставити до України 1 бмп із Греції. Міністр Оборони Германії Кристина Ламбрехт повідомила на пресконференції, що їх уряд розробляє програму обміну старої зброї на нову для ЗСУ.

Сьогодні серед Українців дуже багато негативних відгуків щодо військової допомоги Україні. У той самий час Ця країна надала найбільшу фінансову допомогу серед тих, що входять до Євросоюзу. ФРГ передали на потреби України 1,5 млрд доларів, що складає 52% від всього об’єму європейської допомоги.

Європейці активно допомагають Україні попри газовий шантаж з боку РФ. Німці вже передали 30 самохідних артилерійських установок, танки, бойові машини піхоти, і до кінця 2022 року ЗСУ отримають багато потужної зброї. Попри весь негатив, який можна зустріти у соціальних мережах, потрібно зберігати ясний розум.