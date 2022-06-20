Прості правила поводження з флешкою, які дозволять використовувати її довше та безпечніше

У кожного з нас є USB flash накопичувач, який ми використовуємо для різних цілей, але мало хто розуміє, як правильно експлуатувати флешку. Ознайомтесь з простими правилами, які подовжать життя флешці або карті пам’яті – принцип роботи в них однаковий:





Не піддавайте накопичувач електромагнітному випромінюванню. Тривале знаходження флешки біля джерела сильного електромагнітного поля може пошкодити дані та файлову систему. Також можливий вихід із ладу flash мікросхем пам’яті. Перші USB накопичувачі були такими «ніжними», що виходили з ладу після кількох поїздок на трамваї. Також можна тримати накопичувач у спеціальному чохлі.

Слідкуйте за тим, щоб пристрій зберігався при кімнатній температурі в сухому місці. Частинки вологи можуть змінити опір елементів усередині схеми, що може призвести до поломки девайса. Велика температура теж може негативно вплинути на гаджет, якщо після знаходження на сонці ви відразу ж приєднаєте флешку до ПК.