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Прості правила поводження з флешкою, які дозволять використовувати її довше та безпечніше
У кожного з нас є USB flash накопичувач, який ми використовуємо для різних цілей, але мало хто розуміє, як правильно експлуатувати флешку. Ознайомтесь з простими правилами, які подовжать життя флешці або карті пам’яті – принцип роботи в них однаковий:
- Не піддавайте накопичувач електромагнітному випромінюванню. Тривале знаходження флешки біля джерела сильного електромагнітного поля може пошкодити дані та файлову систему. Також можливий вихід із ладу flash мікросхем пам’яті. Перші USB накопичувачі були такими «ніжними», що виходили з ладу після кількох поїздок на трамваї. Також можна тримати накопичувач у спеціальному чохлі.
- Слідкуйте за тим, щоб пристрій зберігався при кімнатній температурі в сухому місці. Частинки вологи можуть змінити опір елементів усередині схеми, що може призвести до поломки девайса. Велика температура теж може негативно вплинути на гаджет, якщо після знаходження на сонці ви відразу ж приєднаєте флешку до ПК.
- Що більше інформації записується та видаляється, то швидше знос пам’яті. Такий принцип роботи flash пам’яті – усередині осередків зберігається електричний заряд. Якщо ви часто користуєтеся флешкою та «ганяєте» великі обсяги даних, то гаджет краще щорічно змінювати. Також не варто занадто часто гратися повним форматуванням флешки – швидке не зашкодить, а ось повне завжди дещо зменшує ресурс девайсу.
- Обережно підключайте флешку до ПК, який вам не належить. Нещодавно трапилась ситуація, яку важко пояснити. Власникові флешки треба було роздрукувати фотографії, він звернувся по допомогу у найближчий відділ друку. Записав на флешку два файли, все працювало, але на комп’ютері в організації флешка не читалася. Хоч і сама флешка коштує копійки, але можна втратити дані – це треба враховувати.
- Не варто «заряджати» флешку. В інтернеті є поради про те, що флешку потрібно періодично заряджати через зарядний пристрій. У цьому немає потреби.
- Не слід тримати накопичувач завжди під’єднаним до ПК. Підключайте лише на момент запису/читання файлів.