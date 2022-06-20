Чому самотнім чоловікам не дозволяють оселитись в турецьких готелях

Ще сто років тому чи навіть менше проти дискримінації доводилося боротися самотнім жінкам. Сьогодні в окремих випадках ситуація може бути діаметрально протилежною.





Туреччина – країна, багато в чому зорієнтована на розвиток туристичного бізнесу. Здавалося б, тут мають радіти будь-яким туристам. Але ні. У практиці готелів – відмова у заселенні одиноким гостям чоловічої статі.

З чим пов’язана ця заборона? Чому готелям не хочеться приймати таких туристів?

Дискримінуюча Туреччина

Безумовно, не йдеться про всі готелі поголовно, а про приблизно 200. Найчастіше з такими обмеженнями стикаються ті, хто обрав досить престижні, дорогі та мережеві готелі.

При бронюванні через турагентство фахівець обов’язково попередить самотнього чоловіка який у нього є вибір, а де є ризик відмови у прийомі. Такі готелі попереджають про свою політику, хоча широку публіку про неї не повідомляють.

Але частина готелів прямо на сайті вказують, що не приймуть самотнього туриста сильної статі, і навіть без розмов анулюють його броню, якщо він все ж таки її зробить.

Є готелі, де можуть не прийняти групи чоловіків без сімей і жінок, відмовити чоловікам у заселенні в один номер. Такі правила діють багато років.

Туреччина – світська країна. Жорстких релігійних заборон тут немає, хоча традиції мають велике значення для місцевих. Тим більше, готелі націлені на прийом різних людей з багатьох країн світу. Від орієнтації це теж безпосередньо не залежить – бронь готелі не підтверджують усім самотнім чоловікам без різниці. Чому ж індустрія гостинності негласно виступила проти самотніх туристів чоловічої статі?

До речі, на жінок, що подорожують соло, обмеження здебільшого не поширюються.

Туристи бувають різні

Вся справа – у форматі відпочинку, що пропонується турецькими готельєрами.

По-перше, дуже багато готелів у цій країні орієнтовані на сімейний відпочинок та відповідні цінності. Вони вважають, що самотні молоді та дорослі постояльці погано співіснуватимуть з гостями, які приїхали з дітьми та близькими.

По-друге, готельєри відзначають, що самотні чоловіки нерідко мають проблеми з розслабленням та пляжним відпочинком. Заклади, націлені на релакс і приємне проведення часу, реально побоюються самотніх гостей. У режимі все включено одинаки сильної статі можуть перестаратися з напоями, у них вмикається агресія. Результат – порушення правил, шум увечері та вночі, конфлікти із сусідами. За спостереженнями готельєрів самотні жінки у цьому плані схильні дотримуватися соціальних норм.

По-третє, на відпочинку одинаки будуть з високою ймовірністю шукати собі компанію і партнерів, що може призвести до порушення кордонів інших гостей і скаргами з їхнього боку.

Безумовно, так поводяться не всі чоловіки. Але у турецьких готельєрів вже склався такий стереотип. Рознімати бійки, припиняти лайку та неадекватну поведінку, викликати поліцію їм не хочеться. Тому вони вирішили запобігти проблемі докорінно.

Самотній опір

Такі обмеження готелів викликають багато протестів з боку самотніх чоловіків. Хтось заявляє про дискримінацію, а інші шукають обхідні шляхи.

Склалося негласне протистояння готелів з обмеженнями та самотніх любителів відпочинку у цій країні.

Як їм вдається оминути відмови?

По-перше, при замовленні в оператора краще прямо уточнити – чи будуть проблеми. А краще ще й перевірити на сайті.

По-друге, при бронюванні через міжнародні, особливо європейські та американські системи турецькі готелі найчастіше не сперечаються та підтверджують замовлення.

Якщо ж броню підтверджено, а відмова відбувається вже на стійці рецепції – наполягати на своєму, вимагати від готелю виконання взятих на себе зобов’язань.