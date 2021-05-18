Які комбінації клавіш потрібно натискати якщо завис комп’ютер

Уявімо собі ситуацію, що комп’ютер завис і не реагує на рухи миші або навіть клавіатуру. Але можна спробувати його розбудити.





Для цього, скористаємося деякими поєднаннями клавіш, які дають пріоритет операційній системі для виконання.

1. Alt + Tab

Дані клавіші служать для перемикання між вікнами. Однак, якщо у вас зависла якась програма, то багаторазові натискання можуть допомогти переключитися на іншу задачу. А в цей час, основна зависла програма перейде у фоновий режим і може “розвиснути” за рахунок того, що комп’ютер буде оперувати з меншою кількістю даних від фонової програми.

2. Alt + F4

Дана команда служить для закриття поточного вікна. І якщо ваша програма зависла і дані, які в ній вам не потрібні, то одночасне натискання на Alt і F4 дасть команду операційній системі закрити вікно.

Оскільки дана команда буде пріоритетніша перед іншими, можливо програма закриється і комп’ютер стане працювати нормально. Після натискання на цю комбінацію, необхідно трохи зачекати.

3. Ctrl + Shift + Esc

Комбінація служить для запуску диспетчера задач. І іноді, запуск диспетчера завдань допомагає іншій програмі “розвиснути”. Мабуть, знову ж таки, через пріоритети.

Відкривши диспетчер задач ви можете вчинити по різному: можна спробувати зняти завдання з програми, але якщо вам важлива ця програма, то можна спробувати зняти завдання з інших програм, можливо звільнивши пам’ять і процесорний час ваша програма почне працювати стабільно.

4. Ctrl + Win + Shift + B

Дане магічне поєднання клавіш перезавантажує драйвер відеоадаптера. Зазвичай, його використовують при зависаннях картинки в грі, при повноекранному перегляді фільму. Рідко допомагає, в основному геймерам. Екран блимне, а в динаміках ви почуєте короткий «біііп».

5. Ctrl + Alt + Del

Дане поєднання клавіш відкриває спеціальне системне вікно в якому ви можете змінити користувача, вийти з системи, поміняти пароль або увійти в диспетчер задач. Іноді, вихід із системи допомагає комп’ютеру і він розвисає.

Також ви можете ще спробувати:

Win + D – багаторазове натискання даного поєднання клавіш покаже вам робочий стіл. Іноді, завислі програми при цьому відвисають.

Win + L – блокування системи. Блокування / розблокування також бадьорить систему.

І ще порада: в різних програмах, є свої поєднання клавіш, які також можуть мати певний пріоритет. Залежно від програми можна почитати які клавіші що роблять і натискати їх.

Варто розуміти, що 100% гарантії, що дані клавіші допоможуть вам немає. Більш того, цю гарантію не може вам дати сам Білл Гейтс. Все суто індивідуально, а дані поєднання всього лише допомагають комп’ютеру трохи підбадьоритися за рахунок пріоритетів гарячих клавіш.