Почалось тестування безкоштовної версії Adobe Photoshop

Adobe розпочала тестування безкоштовної веб-версії Photoshop у Канаді, де користувачі можуть отримати доступ до неї через свій Adobe-акаунт. Компанія описує сервіс як freemium – це означає, що в майбутньому вона планує додати до нього функції, які будуть доступні лише за підписку, але базова функціональність має залишитися безплатною.





Як вважає представник Adobe, це допоможе всім зацікавленим продуктом ознайомитися з його можливостями.

Онлайнова версія Photoshop була запущена у жовтні 2021 року – це дуже спрощений варіант десктопного програмного забезпечення, що має базові функції редагування.

З того часу Adobe поступово додавала нові можливості і зараз має намір змінити модель його використання, відмовившись від обов’язкової передплати. Щоправда, поки що не повідомляється, коли безкоштовна версія Photoshop пошириться за межі Канади.