Про цю секретну функція Android ви точно не знали: доступна не всім

Android вміє дивувати. Особливо якщо взяти до уваги динаміку розвитку цього майданчика. За весь час зелений робот отримав дуже вже багато цікавих можливостей, якими ми зараз користуємося. І тепер черга нової секретної функції Android смартфонів, про яку більшість з вас явно не знають. Розберемо, що це за функція, чому вона доступна зараз не всім і коли ми побачимо її на всіх смартфонах?





Що за нова функція?

Відразу зазначимо, що цією функцією будуть користуватися не всі. Для когось вона буде максимально марною. Але якщо дивитися на загальний фон: то це дійсно крута фішка, яка з’явиться вже зовсім скоро.

І це новий ігровий режим.

З його допомогою ми зможемо ще легше транслювати зображення екрану свого смартфона на майданчику YouTube. Разом із зображенням до трансляції можна додати проекцію натискання клавіш і звукозапис. Разом з цією фічею ми отримаємо ще й можливість оптимізувати будь-які ігри на своєму смартфоні для ще кращої продуктивності. А це досить зручно для тих, хто любить вести трансляції ігор зі свого смартфона.

Нам більше не знадобляться спеціальні програми, або якісь карти захоплення, щоб вести трансляції. І це дуже зручно.

Де знаходиться ця особлива функція

Щоб знайти цю секретну функцію, потрібно увійти в налаштування. В одному з розділів має бути «Ігровий режим (Game Mode)». І на цьому поки все 🙂

Коли реліз нової особливості

Нова фішка, швидше за все, з’явиться з релізом нової версії Android. Раніше випускати її немає сенсу. А 12-ий Android ми побачимо не раніше цієї осені. Тому і повноцінний реліз «ігрового режиму» відбудеться приблизно тоді ж. Ну а поки нею зможе скористатися тільки обмежене число користувачів, і то для тесту цієї функції, щоб розробники могли до кінця вдосконалити її.

Впевнені, що більшість користувачів і не чули про майбутню секретну функцію.