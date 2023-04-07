Крапка над i: шахраї навчилися створювати клони в Telegram, змінюючи букви

За допомогою простого способу зловмисники підробляють імена каналів та груп. Але як їм вдається отримати з цього зиск?

Шахраї почали використовувати новий метод, що становить загрозу для власників та передплатників Telegram-каналів.

Надзвичайно простий прийом ґрунтується на схожості деяких символів латинської клавіатури. Зловмисники створюють клони облікових записів, замінюючи букви в нікнеймах. Рядкову l змінюють на прописну I. За рахунок такої не хитрої підміни нікнейми виглядають ідентичними.

Таким чином шахраї підробляють імена популярних каналів та груп. А потім пропонують розмістити рекламу, або виставляють канал на продаж, або погрожують розмістити компромат. Але головне – на таких каналах публікуються фішингові посилання, при переході за якими користувачі можуть заразити свій комп’ютер або смартфон шкідливим програмним забезпеченням.