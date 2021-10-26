Американець узяв кредит для бізнесу, але витратив гроші на покемонів

Цікава історія сталася у невеликому містечку Дублін, що у штаті Джорджія, США.





Як пише Associated Press, там місцевий підприємець звернувся за пільговим кредитом у рамках підтримки бізнесу під час пандемії. Цілями позики він назвав необхідність оплати оренди та заробітної плати своїм співробітникам.

В результаті чоловік отримав на руки 85 тисяч доларів. Недовго думаючи, 57 із них він витратив на покупку рідкісної колекційної картки Pokemon. Щастя володіння раритетною картонкою було недовгим – транзакція привернула увагу пильної податкової служби.

З’ясувалося, що під час оформлення позички бізнесмен навмисно спотворив дані щодо свого доходу та кількості найманих працівників.

Тепер горе-фанату покемонів загрожує до 20 років позбавлення волі та штраф до 250 тисяч доларів.