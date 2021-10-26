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Американець узяв кредит для бізнесу, але витратив гроші на покемонів

26.10.2021
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картки Pokemon Go

Цікава історія сталася у невеликому містечку Дублін, що у штаті Джорджія, США.


Як пише Associated Press, там місцевий підприємець звернувся за пільговим кредитом у рамках підтримки бізнесу під час пандемії. Цілями позики він назвав необхідність оплати оренди та заробітної плати своїм співробітникам.

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В результаті чоловік отримав на руки 85 тисяч доларів. Недовго думаючи, 57 із них він витратив на покупку рідкісної колекційної картки Pokemon. Щастя володіння раритетною картонкою було недовгим – транзакція привернула увагу пильної податкової служби.

З’ясувалося, що під час оформлення позички бізнесмен навмисно спотворив дані щодо свого доходу та кількості найманих працівників.

Тепер горе-фанату покемонів загрожує до 20 років позбавлення волі та штраф до 250 тисяч доларів.

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