Microsoft звільняє понад 400 своїх співробітників у Росії

Microsoft вирішила скоротити штат офісу, розташованого на території Російської Федерації. Буде звільнено понад 400 людей. Крім того, повідомляється про скорочення оперативної діяльності в Росії.





Втім, існуючі договірні зобов’язання з клієнтами з Росії Microsoft поки що планує виконувати. Але про відновлення офіційних продажів продукції компанії не йдеться. І найближчим часом розраховувати на це точно не варто.

Крім того, існує висока імовірність того, що Microsoft за IBM вирішить повністю піти з російського ринку. Які проблеми виникнуть після цього у росіян, прогнозувати не беремося. Звичайні користувачі навряд чи постраждають. А ось корпоративні клієнти вже зовсім інша справа.