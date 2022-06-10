Softnews
Microsoft звільняє понад 400 своїх співробітників у Росії
Про це повідомляє авторитетне видання Bloomberg, пославшись на свої джерела Microsoft.
Microsoft вирішила скоротити штат офісу, розташованого на території Російської Федерації. Буде звільнено понад 400 людей. Крім того, повідомляється про скорочення оперативної діяльності в Росії.
Втім, існуючі договірні зобов’язання з клієнтами з Росії Microsoft поки що планує виконувати. Але про відновлення офіційних продажів продукції компанії не йдеться. І найближчим часом розраховувати на це точно не варто.
Крім того, існує висока імовірність того, що Microsoft за IBM вирішить повністю піти з російського ринку. Які проблеми виникнуть після цього у росіян, прогнозувати не беремося. Звичайні користувачі навряд чи постраждають. А ось корпоративні клієнти вже зовсім інша справа.