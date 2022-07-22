Apple видаляє ігри з App Store. За що ми платимо

Apple почала видаляти ряд ігор зі свого сервісу за підпискою Apple Arcade. Зараз на сайті компанії опубліковано статтю, яка пояснює ситуацію. Раніше Apple також видаляла ігри із магазину додатків, але робила це мовчки.





В App Store на вкладці Apple Arcade можна помітити нову добірку під назвою «Востаннє в Apple Arcade». Нині у ній 15 ігор. Передплатники сервісу, які скачають їх, зможуть пограти близько двох тижнів, а потім побачать напис «Більше недоступно».

Список видалених ігор постійно поповнюватиметься. До нього входитимуть проекти, які не користуються великою популярністю у користувачів. Відомо, що розробники перенесуть свої ігри із сервісу Apple Arcade на звичайні полиці App Store. Їх треба буде заново купити, тоді колишній внутрішньоігровий прогрес відновиться.

Також деякі розробники впровадять рекламу, платні доповнення чи внутрішньоігрові покупки. Цікаво, що з кожної транзакції Apple заробляє 30%.

Рішення видаляти ігри з Apple Arcade дозволить компанії «почистити» свій сервіс від непотрібного мотлоху і отримати більше грошей із фанатів ігор. Нагадаємо, вперше сервіс Arcade з’явився у 2019 році. У ньому зібрано понад 200 ігор, які доступні за передплатою 4.99$ на місяць.