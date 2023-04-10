У TikTok з’явилося дивне коло, яке треба крутити

Нещодавно в TikTok з’явилася нова безпекова функція, яка спочатку може здивувати користувачів. Пояснюємо, що це таке та з якою метою впроваджується новий механізм.
TikTok – одна з найпопулярніших соціальних мереж, яка приваблює мільярди користувачів по всьому світу. Сервіс регулярно стикається із шахраями, тому розробив новий спосіб захисту контенту на порталі. Він виглядає як коло, яке можна побачити на фото нижче.
Це Captcha (цілком автоматизований тест Тьюринга для визначення комп’ютерів і людей) – секундне завдання, призначене для підтвердження того, що користувач є людиною, а не ботом або комп’ютерною програмою. TikTok використовує капчі для запобігання таким зловживанням, як розсилання спаму, автоматичне коментування та несанкціонований вхід до системи.
З новою капчею користувач повинен крутити центральне коло, щоб зіставити готове зображення, після чого він може без проблем продовжити роботу з сайтом. Однак, якщо відповідь неправильна, доведеться повторити спробу або виконати інші дії, щоб підтвердити, що ви людина.
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