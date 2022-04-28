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AliExpress почала скасовувати замовлення в Україну

28.04.2022
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Глобальний торговий майданчик AliExpress (належить китайській публічній компанії Alibaba Group) почав надсилати українським замовникам повідомлення про відміну замовлень, повідомляє ряд онлайн-спільнот українських майстрів.


У повідомленнях майданчика вказується, що замовлення закриті, причин такого рішення не пояснюються.

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Питання повернення оплати за замовлення стоїть у статусі ” на розгляді ” .

Офіційних коментарів AliExpress щодо ситуації на даний момент відсутні.

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28.04.2022
Менше хвилини
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