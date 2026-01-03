Сучасний Linux запустили з дискети розміром в 1,44 МБ

Linux вкотре доводить свою неймовірну гнучкість та економічність. Автор YouTube-каналу Action Retro провів цікавий експеримент, зумівши встановити працездатну операційну систему за допомогою звичайної завантажувальної дискети об’ємом 1,44 МБ.

Для цього було використано спеціальний дистрибутив Floppinux, розроблений саме для носіїв малої ємності. Найцікавіше те, що попри «древній» формат носія, система побудована на базі новітнього ядра Linux 6.14.1. При цьому вона зберігає сумісність із ретро-процесорами архітектури Intel i486.

Функціонал такої ОС, звісно, обмежений: користувачеві доступний лише текстовий редактор Vi та базові інструменти для роботи з файлами. Блогеру довелося внести кілька правок у конфігурацію, щоб змусити термінал працювати коректно, але в підсумку система успішно завантажилася і видала звіт про конфігурацію.

Проект є відкритим — інструкції та файли доступні на GitHub. Мінімальні системні вимоги Floppinux виглядають ностальгічно: процесор Intel 486DX (33 МГц), 20 МБ оперативної пам’яті та одна 3,5-дюймова дискета.