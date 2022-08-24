Xiaomi випускатиме смартфони без MIUI під новим брендом
Довгий час Xiaomi випускала усі свої смартфони під власним брендом. Але потім, з метою знайти нову публіку, вона створила два суббренди – Redmi та Poco. А незабаром, зважаючи на все, до них приєднається ще один.
За даними інсайдерів, китайська компанія планує представити нову «дочку», яка випускатиме смартфони у середньобюджетному сегменті.
На жаль, поки немає інформації про назву нового суббренду, але вже відомо, що в основу його смартфонів ляжуть процесори серії Snapdragon 7XX. Їхня орієнтовна ціна — від 188 до 313 доларів.
Однією з цікавих особливостей апаратів стане відмова від MIUI на користь оболонки ближчої до чистого Android.
Сама Xiaomi не прокоментувала дані, що з’явилися в Мережі. Інсайдери ж не повідомили, коли варто чекати на анонс нового гравця на ринку недорогих телефонів.
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