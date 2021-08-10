Біткоїн може скакнути до 100 тисяч доларів: подорожчання вже почалось

Курс біткоїну має всі шанси різко вирости до $ 100 тис. Після недавнього падіння до $ 30 тис. Так вважає старший товарний стратег американського фінансового видання Bloomberg Майк Макглоун, прогноз якого опублікований в звіті Bloomberg Crypto Outlook.





“Схоже, що біткоїн побудував базу на позначці в $ 30 тис. Так, як було з $ 4000 в початку 2019 року, і ми бачимо паралелі з продуктивністю, які можуть змусити еталонну криптовалюта досягти $ 100 тис.”, – пише аналітик.

Курс біткоїну довгий час знаходився нижче 20-тижневої ковзної середньої. Це говорить про те, що “слабкі” покупці розпродали свої монети. При цьому попит, за даними Макглоун, зростає в більшості країн. У той же час пропозиція скорочується.

Згідно з інформацією Bloomberg, зростання біткоїну в липні 2021 року склало 20%, з початку року – 32%.

На час публікації матеріалу курс головної криптовалюти становив $ 45,9 тис., Свідчать дані Coinmarketcap. “Бітку” вже вдалося повернутися до травневих показників.