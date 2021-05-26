Як відключити «пожирання» місця на телефоні месенджером Viber

Фахівці поділилися простим способом контролю займаного вільного місця на накопичувачі телефону мессенджерами, як Viber, Telegram. Зробити це можна через налаштування програми без установки додаткового програмного забезпечення.





Докладна інструкція

Основним джерелом «ненаситності» месенджерів є їх базове налаштування зберігати всі файли, отримані в ході листування, в пам’ять телефону. Програми справно записують на флешку не тільки анімації, відео та файли, які шлють вам друзі, але ще і весь контент, який з’являється в групах і пабліках. Часом цих матеріалів стає настільки багато, що половина пам’яті виявляється «забитою» нікому непотрібними файлами.

Щоб вирішити цю проблему, дотримуйтесь такої інструкції.

Входимо в розширені налаштування Viber, натискаючи на символ трьох крапок в кутку екрану. Потім вибираємо пункт «Дані та мультимедіа». Спочатку налаштовуємо якість фото. Можна зменшити якість вигляду знімків, вибравши «нормальний» параметр. Розмір фотографій зменшиться до 180 КБ з 650 КБ. Тепер попрацюємо з відео. Спочатку відключаємо параметр «автоматично запускати відео після скачування», а також ставимо обмеження на скачування файлів. Другий пункт можна відредагувати по-різному – можливо обмежити скачування, коли телефон підключений до мобільної мережі, а також взагалі відключити збереження файлів в пам’ять. Також можна поставити обмеження на завантаження файлів, включивши опцію «Автозавантаження в мережі GSM». Це допоможе берегти трафік, зберігаючи «метри» інтернету.

Даний посібник актуально не тільки для Viber, в решті популярних месенджерах можна активувати такі ж функції.