Як працю сервіс Flightradar24, на якому можна стежити за літаками в реальному часі

Всі ми знаємо, що за допомогою сервісу Flightradar24 можна в реальному часі відстежувати польоти літаків у всьому світі! Можна подивитися на політ близького родича, чи на літаки відомих людей! Цим користуються багато людей, відстежуючи ті чи інші борти.





Але як працює сервіс?

Насправді все геніальне просто. Практичний кожен борт відправляє в радіодоефір щомиті повідомлення на частоті 1090 МГц з різними даними: швидкість, координати, висоту, бортовий номер літака, пункт призначення та ряд технічної інформації. Технологія називається ADS-B — вона допомагає точніше відстежувати літаки із землі авіадиспетчерськими службами.

Повідомлення не зашифроване і його можна прийняти будь-яким приймачем RTL-SDR, налаштованим на відповідну частоту. Цим користуються ентузіасти у всьому світі — встановлюють приймач буквально у себе вдома, підключають його до ПК (або роутера) і беруть участь у зборі даних. Чим більше людей (які приймають радіосигнал і віддають інформацію на сервер Flightradar24) тим точніше працює сервіс. Правильно налаштований приймач здатний приймати сигнал на відстані до 450 км від літака, що летить.

Деякі літаки (урядові, військові) можуть не мати такого типу транспондера з метою безпеки, щоб ускладнити відстеження такого рейсу.