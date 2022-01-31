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Apple навчила iPhone розпізнавати користувачів у масці

31.01.2022
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коронавірус

Apple додала в оновлення iOS 15.4 Beta, яке поки що доступне тільки для розробників, нову корисну можливість. IPhone отримав функцію розблокування обличчя у масці. Також можна буде вказати, що користувач має окуляри. При цьому у сонцезахисних окулярах розблокувати смартфон не вдасться.


Як пояснює MacRumors, функція буде працювати у власників iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, та 13 Pro Max. Активувати нову функцію можна в установках гаджета.

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Не виключено, що в наступних версіях iOS Apple запровадить можливість розблокування обличчя в масці та більш старих версіях смартфонів.

Оновлена ​​система ідентифікації Face ID використовує для розпізнавання область очей власника смартфона. Вона працює з Apple Pay і може використовуватися для автентифікації сторонніх програм.

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31.01.2022
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