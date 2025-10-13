Хто телефонує з незнайомого номера: Viber підкаже ім’я

Набридливі дзвінки з незнайомих номерів — зараз буденність для багатьох українців. Іноді за ними можуть ховатися рідні, які просто змінили номер, але часто — шахраї. На щастя, частину таких викликів допоможе розпізнати Viber: якщо власник номера користується месенджером, його ім’я чи нікнейм можна побачити ще до відповіді.

Як це працює

Введіть сумнівний номер у пошуку Viber і натисніть «Написати» — на екрані з’явиться ім’я користувача (за умови, що він не приховав його в налаштуваннях). Це простий і швидкий спосіб перевірити, чи належить номер реальній людині, яку ви знаєте.

Viber має окрему опцію, яка автоматично показує ім’я абонента під час вхідного дзвінка, навіть якщо контакт відсутній у вашій телефонній книзі. Система працює завдяки спільній базі контактів, яку формують самі користувачі месенджера. Щоб увімкнути або вимкнути цю функцію

Відкрийте Viber. Перейдіть у меню «Додатково». Оберіть «Ідентифікація абонентів» і переключіть тумблер.

Коли ідентифікація може не допомогти

Якщо номера немає в базі Viber — ім’я не показуватиметься.

Якщо дзвінок надходить через сторонні програми — функція може не спрацювати.

Якщо користувач приховав своє ім’я в налаштуваннях конфіденційності — ви не побачите його.

Короткі поради, щоб не потрапити на шахраїв