Instagram змінює інтерфейс: тестування нового нижнього меню розпочато

Адам Моссері анонсував кілька змін в інтерфейсі популярної соціальної мережі. Оновлення торкнуться передусім нижнього меню, яким користуються щодня мільйони користувачів платформи.

Meta повідомляє, що зміни поки що перебувають на етапі тестування. Вони будуть доступні лише обмеженій групі користувачів, а використання нового інтерфейсу буде опціональним. Тестери зможуть самостійно обрати: залишитися зі старим меню чи спробувати новий варіант.

Що зміниться в меню Instagram?

Нинішнє нижнє меню включає:

Головну сторінку (іконка будинку),

Пошук (іконка лупи),

Створення постів (іконка з плюсом),

Ролики (іконка мультимедіа),

Профіль (мініатюра фото користувача).

У новій версії меню залишиться п’ять вкладок, але лише перша (Головна) та остання (Профіль) залишаться без змін.

Друга іконка тепер стане вкладкою Ролики,

Третя – замість створення постів перетвориться на скриньку для приватних повідомлень,

Пошук переміститься на четверту позицію.

Крім цього, у тестовій версії буде доступна функція швидкого перемикання між вкладками за допомогою свайпів. Зараз, наприклад, з екрану Головної сторінки можна провести вліво, щоб перейти до повідомлень, а з Роликів – до профілю автора.

Моссері зауважив, що користувачам може знадобитися час, щоб звикнути до нового інтерфейсу. У тестовому режимі користувачі також зможуть залишити свої відгуки, що допоможе Meta доопрацювати зміни перед широким впровадженням.