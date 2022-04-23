На Android-смартфонах заборонять записувати дзвінки

З магазину програм для Android-смартфонів зникнуть сервіси для запису дзвінків. Про це повідомляє видання Android Authority.





Google видаляє програми для запису телефонних розмов зі свого цифрового магазину. Це пов’язано з новими рекомендаціями розробників, які почнуть діяти з 11 травня. За словами журналістів, з цього дня ці програми будуть заборонені – програми перестануть працювати, їх не можна буде опублікувати в Google Play.

Фахівці вважають, що рішення Google викликане тим, що в різних регіонах існують різні закони, які дозволяють або забороняють запис телефонних розмов. Така функція була заблокована ще в Android 10, у зв’язку з чим у Google Play з’явилося багато сервісів з цією опцією.

При цьому в Google пояснили, що власники телефонів не зможуть користуватися лише сторонніми записуючими програмами. Якщо програма для запису розмов вбудована в прошивку смартфона, програма продовжить роботу. Так, вбудована функція запису дзвінків є в апаратах Google Pixel і Xiaomi.