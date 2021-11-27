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Названі вразливі для злому смартфони Samsung

27.11.2021
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Фахівці Check Point Research розповіли про ризик злому низки смартфонів Samsung. Відповідний звіт доступний на сайті компанії.


Експерти виявили вразливість у чіпах MediaTek, через яку зловмисник може впровадити у процесор шкідливий код та викрасти дані користувача. У разі віддаленої експлуатації хакер може прослухати розмови жертви. За словами фахівців, уразливість прихована в блоці обробки AI (APU) та процесорі цифрових сигналів (DSP) чіпа.

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За оцінкою Check Point Research, оскільки вразливість присутня в процесорах MediaTek, вона може торкатися близько 40 відсотків смартфонів у всьому світі. Також автори назвали гаджети, які найбільш схильні до злому. Серед них виявилися смартфони Samsung Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A03s, Galaxy A12, Galaxy A22, Galaxy A32, Galaxy M22 та планшет Galaxy Tab A7 Lite. Описані пристрої були випущені 2020 року чи пізніше.

Експерти зазначили, що Samsung вже в курсі вразливості і навіть запропонувала виправлення, що її усувають. Для більшості смартфонів патчі були випущені у жовтні-листопаді. Насамкінець фахівці рекомендували користувачам згаданих девайсів оновити свої пристрої.

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