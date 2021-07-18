Названо 12 кращих програм для створення Instagram Stories

Базовий функціонал Instagram зі створення Stories можна значно розширити за допомогою сторонніх програм. Розглянемо 12 кращих програм.





Соціальна мережа Instagram налічує понад один мільярд активних користувачів, які користуються сервісом щомісяця. І майже кожен другий з цього числа щодня переглядає Stories. Але в стандартному додатку подано досить мізерні інструменти для оформлення своїх сторіс.

Щоб надати їм більше стилю, що особливо важливо для людей, які активно ведуть свій блог, ми рекомендуємо користуватися сторонніми фото / відеоредакторами. Зазвичай в таких програмах ви можете знайти безліч заготовок (шаблонів) для Stories на будь-яку тему, а також використовувати величезну кількість фільтрів та інших прикрас.

Canva

Відкриє рейтинг додаток з дуже потужним функціоналом – Canva. Це не просто редактор, який може допомогти зі створенням крутий сторіс для вашого Instagram. Він впорається з розробкою дизайну для веб-сторінки, презентації і будь-якого іншого проекту. Завдяки такому широкому спектру можливостей, спробувавши Canva один раз, швидше за все, ви продовжите користуватися сервісом і для інших цілей.

У Canva можна зареєструватися в якості особистого бренду або створити команду, щоб разом працювати над проектами і створювати нові дизайни. Це дозволить організувати спільну роботу і, наприклад, ділитися папками з матеріалом. Створюйте що завгодно з будь-яких категорій: соціальні мережі (публікації, історії, обкладинки, фон тощо.), маркетинг (плакат, логотип, купон, розсилка та ін.), презентації, офіс і не тільки.

Варто віддати належне додатку і тому, що користуватися ним цілком комфортно навіть у безкоштовній версії. При бажанні можна оформити підписку «Pro», яка запропонує вам більш ніж 75 мільйонів стокових фотографій, відео, аудіо та графіки, дасть можливість працювати на будь-яких пристроях, завантажувати дизайни з прозорим фоном і багато іншого.

Особливості програми:

Приємний дизайн і простий інтерфейс.

Повністю відсутня реклама.

Мільйони безкоштовних шаблонів для будь-якої справи.

Просунуті інструменти для створення і редагування макетів.

Можливість працювати в команді і планувати завдання.

InShot

Ще один крутий додаток – InShot. На відміну від попереднього сервісу Canva, тут весь функціонал являє собою типовий фото / відеоредактор. Яких-небудь ексклюзивних можливостей ви тут не знайдете, але при необхідності завжди зможете буквально в кілька кліків відредагувати будь-який відеозапис або фотографію і відразу «залити» її в Instagram.

Застосовуйте будь-які фільтри або ефекти, редагуйте задній фон, додавайте стікери або текст і змінюйте зображення як завгодно. Крім того, в InShot можна створювати відеокліпи з різними спецефектами і накладеною музикою. Професійних навичок монтажу тут не потрібно, користуватися інструментами зможе будь-хто.

Значна частина контенту (спецефекти, фільтри) будуть доступні тільки при оформленні платної підписки InShot Pro. Для нових користувачів розробником передбачений безкоштовний пробний період на 7 днів.

Особливості програми:

Круті спецефекти і переходи.

Склеювання відеофрагментів і монтаж кліпів хорошої якості.

Накладення музики, тексту, стікерів.

Прискорення або уповільнення швидкості відтворення.

Створення красивих колажів.

CutStory

Один з найбільш зручних і багатофункціональних редакторів відео для платформи iOS – CutStory. Створюйте відеокліпи і нарізки для соціальних мереж: Instagram, Snapchat, Tik Tok і багатьох інших. Тут ви зможете обрізати відео, склеювати різні фрагменти в один ролик, накладати ефекти, написи і музику під настрій.

Всі проекти будуть автоматично зберігатися, щоб в разі чого ви не втратили незбережений контент. Для зручності реалізована можливість завантаження публікацій в Instagram Stories безпосередньо з програми буквально в пару натискань. Крім того, створений вами контент автоматично впорядковується, щоб зберігалася хронологічна послідовність. Це спрощує завантаження публікацій в соціальні мережі.

Навіть безкоштовної версії CutStory буде більш ніж достатньо, щоб комфортно себе почувати і не бути обділеним функціоналом і доступними макетами. Це тільки додає черговий «плюс» в скарбничку сервісу, який по праву можна назвати одним з кращих для iOS в своєму роді.

Особливості програми:

Додавайте на відео свій водяний знак або логотип.

Оформляйте свої кліпи по-різному: безліч шрифтів, накладення музики, стікерів та ін.

Безліч безкоштовних шаблонів і макетів.

Плануйте свою стрічку в Tik Tok.

Експорт без стиснення і втрати якості.

Splice

Splice досить простий редактор, в якому немає професійних інструментів, але є все необхідне для базової роботи: обрізка під будь-який формат (1: 1 або 4: 5 для Instagram), накладення тексту та музики за жанрами і настрою (хіп-хоп, рок, енергійна, сумна, весела та ін.).

Зберігати відредаговані відео можна майже в будь-якому сучасному стандарті: 24 fps (телевізійний NTSC), 25 fps (європейський телевізійний PAL), 30 fps, 50 або 60 fps (для більш плавної анімації). Роздільну здатність також можна вибирати самостійно, а Splice розрахує приблизний розмір файлу.

Особливості програми:

Накладайте текст і музику будь-яких жанрів.

Безкоштовно і без реклами.

Збереження відео в будь-якій роздільній здатності (540p, 720p, 1080p, 4K – скоро).

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

Створюйте відео в уповільненому режимі і додавайте накладання.

Unfold

Unfold – найпотужніший редактор з декількома сотнями різноманітних шаблонів, ефектів і фільтрів. Крім того, тут є можливість прив’язати обліковий запис до профілю Instagram, щоб вам було зручніше планувати свою стрічку заздалегідь. Мабуть, це був би кращий додаток у своєму роді, якби не жадібність розробників.

У безкоштовної версії функціонал сильно урізаний, а доступні шаблони, ефекти та інші інструменти досить однотипні. За розширену версію «Plus» доведеться викласти майже 550 грн. в рік або 85 грн. на місяць. А для тих, хто хоче отримати максимум, є просунута підписка «Pro», яка дозволить додавати власні шрифти і логотипи, а також працювати з контентом прямо в браузері.

І все ж, навіть без оформленої підписки Unfold виглядає набагато більш привабливим варіантом для створення крутих Stories, ніж стандартні можливості Instagram.

Особливості програми:

Bio Site: єдине посилання для всіх ваших профілів в соцмережах.

Планування стрічки і прив’язка до Instagram.

Понад 400 шаблонів для соцмереж.

Приємний темний режим.

Зручне управління та інструменти, оптимізовані саме під Instagram.

Adobe Spark Post

У Adobe є величезна кількість додатків з професійними інструментами для редагування фотографій і монтажу. Деякі з них вимагають певних навичок, але в даному випадку це буде зайвим. В Adobe Spark Post ви зможете знайти шаблони, які вже були спроектовані за вас професіоналами, тому будь-які вміння не знадобляться.

І все ж, для новачків розробники передбачили кілька відеоінструкцій в розділі «Video guide», завдяки яким ви зможете швидше освоїти всі функції програми.

Всі шаблони розподілені за категоріями: стиль життя, колаж, бізнес, подорожі, анімовані та ін. Як і в більшості подібних програм, за весь контент доведеться заплатити. Безкоштовна версія обмежена мізерним запасом шаблонів і додає водяний знак, але це не завадить вам зробити круту обкладинку для своєї Stories завдяки наявності різноманітних інструментів редагування.

Особливості програми:

Видалення фонового зображення.

Синхронізація з іншими сервісами Adobe через Creative Cloud.

Завантаження власних шрифтів.

Виділяйтеся за допомогою різноманітних фільтрів.

Надавайте своїм обкладинках унікальний зовнішній вигляд.

StoryArt

Ще один додаток для створення і редагування Instagram Stories – StoryArt. Серед своїх аналогів він виділяється кращою різноманітністю шаблонів. Може, їх і не так багато, як хотілося б, особливо в безкоштовній версії, але вони більш широкого діапазону. Тут можна підібрати практично будь-який стиль: мінімалізм, пори року, бізнес, мода та ін.

Також, варто відзначити і хороший функціонал в плані обробки і редагування фотографій. Крім стандартних інструментів, які можна зустріти в будь-якому редакторі, в StoryArt присутні безліч цікавих фільтрів і ефектів. З явних недоліків можна виділити те, що весь інтерфейс програми доступний тільки англійською.

Всі нові проекти будуть зберігатися в спеціальній вкладці «My Story» в якості чернеток, що може бути особливо зручно, якщо ви плануєте відразу кілька історій. Можна подивитися, як вони будуть виглядати разом і при необхідності внести зміни.

Особливості програми:

Регулярні оновлення і додавання нових шаблонів.

Кілька сотень фільтрів, стікерів і анімаційних ефектів.

Приємний сучасний дизайн.

Добре продуманий інтерфейс.

InStories

Створюйте стильні сторіс і дивуйте своїх підписників, користуючись просунутими інструментами для редагування контенту, завдяки InStories. Програма відмінно підійде для тих, хто хоче створювати дійсно креативні та унікальні пости практично для будь-якої соціальної мережі, в тому числі й Instagram.

Користуватися всіма можливостями InStories можна відразу після запуску, будь-якої реєстрації не потрібно. Досить вибрати потрібний шаблон на головному екрані. При бажанні можна додавати текст, музику, логотипи або стікери. Причому музику можна використовувати навіть свою.

Платна версія InStories PRO дає доступ до всіх шаблонів і деяких преміальним функцій, але і коштує майже 170 гривень / місяць. Сумнівне задоволення, з огляду на, що та ж підписка у вже знайомому нам InShot за той же місяць обійдеться в менш ніж 22 грн.

Особливості програми:

Для роботи не потрібна реєстрація.

Завантаження власної музики з пам’яті пристрою.

Широкий діапазон стилів під будь-які завдання.

Анімований текст і велика кількість шрифтів.

StoryLab

Наступні два додатки будуть «ексклюзивами» для Android, так як на платформі iOS вони відсутні, принаймні, поки що. Для любителів Adobe Lightroom і VSCO передбачено близько 100 різних ефектів, запозичених у популярних фоторедакторів.

Зберігати роботи можна в трьох форматах: «Story», «Post» і «Highlight». На відміну від інших додатків величезну увагу тут було приділено і фоновому зображенню. Підбирайте підходящу картинку з будь-якої зручної вам категорії: краєвид, текстури рослин, океан і інші.

Єдиний істотний мінус StoryLab – докучливі рекламні банери, які постійно зустрічаються в інтерфейсі і можуть відволікати від справи. Виправити ситуацію можна лише оформленням платної підписки (85 грн. / міс.).

Особливості програми:

Щотижневі оновлення і додавання нового контенту.

Понад дві тисячі шаблонів і стікерів.

Кілька сотень зображень, що ідеально підходять в якості фону.

Можна користуватися без реєстрації.

Story Maker

Любителі яскравих і унікальних Stories в Instagram і користувачі Android-пристроїв можуть гідно оцінити і додаток Story Maker. Однак, якщо ви не хочете обмежуватися кількома десятками шаблонів, то краще придбати платну версію або завантажити інший інструмент для створення постів і Stories.

Без підписки Story Maker стає далеко не найпривабливішим варіантом утиліти для планування і поліпшення свого контенту: число доступних шаблонів сильно обмежене, а реклама буде з’являтися практично на кожному кроці.

Будь-яких професійних інструментів для редагування тут немає, але з огляду на кілька десятків колекцій і більше 1000 шаблонів з нестандартними декоративними елементами і якісним оформленням, що-небудь змінювати тут навряд чи знадобиться. Майже на будь-який випадок ви зможете знайти тут макет для свого поста.

Особливості програми:

Підійде для історії Facebook / Snapchat, статусу WhatsApp.

Експорт у високій роздільній здатності.

Проста навігація і зрозумілий інтерфейс.

Створення колажів з будь-яким оформленням.

Magisto

Передостання програма даного роду в нашому рейтингу – Magisto. Унікальна вона тим, що відразу після запуску автоматично визначає відповідні інструменти для кожного користувача. Для цього достатньо відповісти на кілька запитань і вказати, які відео ви хочете створювати: «Особливі моменти», «Підвищення рівня», «Просування мого бізнесу» або «Просто для розваги».

Magisto вміє довантажувати фотографії та відеофайли не тільки з внутрішньої пам’яті, але і з вашого облікового запису Google Фото. Крім того, тут є і досить велика бібліотека медіафайлів, які ви можете вільно використовувати для своїх цілей (тільки з підпискою Premium).

Ще одна цікава можливість утиліти – створення відеоспогадів. Magisto може автоматично створювати нові фільми з ваших фото і відео.

Особливості програми:

Створення відео за лічені хвилини.

Швидке налаштування стилів і зовнішнього вигляду кліпів.

Діліться своїм контентом де завгодно.

Швидка авторизація через Google, Facebook.

Автоматичні відео-спогади.

Повністю відсутня реклама.

AppForType

Тим, хто часто вважає за краще викладати історії з великою кількістю тексту, повинна сподобатися програма AppForType. Велику увагу тут розробники приділили саме роботі з написами. Більше 60 шрифтів допоможуть вам виділитися з натовпу і створити стильну і привабливу Stories.

У розділі «Blog» ви можете читати новини від розробників і знаходити різні корисні уроки, знайомлячись з можливостями AppForType, а на вкладці «How To» є кілька інструкцій з використання інструментів програми для новачків.

Серйозним недоліком для багатьох може здатися тільки відсутність перекладу інтерфейсу не те що на українську, але і, навіть, на російську мову. Але, в цілому, це не є серйозною проблемою через простий інтерфейс і продуману навігації. Також варто відзначити, що навіть у безкоштовній версії програми ви не побачите докучливі рекламні банери.

Особливості програми: